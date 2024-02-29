Tele2 и «Навстречу переменам» сфокусировались на поддержке цифровых социальных проектов

Tele2, российский оператор мобильной связи, и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» проанализировали эффективность цифровизации в социальных проектах. Оказалось, диджитал-формат увеличивает количество благополучателей в два раза течение года. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Социальные онлайн-проекты для детей позволяют снизить зависимость от дефицита специалистов в небольших населенных пунктах и повышать качество жизни детей и подростков. Диджитал-решения кратно увеличивают количество вовлеченных в образовательные, инклюзивные и направленные на улучшение здоровья проекты. Их некоммерческая и волонтерская составляющие способствует улучшению жизни детей и подростков из социально уязвимых категорий населения.

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» фокусируются на развитии онлайн-проектов социальных предпринимателей. В среднем 21% заявок на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» приходится на диджитал-решения. За время сотрудничества Tele2 и «Навстречу переменам» финалистами конкурса стали лидеры 25 онлайн-проектов: они получили финансовую, экспертную и информационную помощь от фонда и компании. Чтобы поддержка цифровых проектов была точечной и соответствовала их специфике, в 2022 г. Tele2 учредила специальную номинацию «Лучший цифровой проект для детей». Эксперты фонда адаптировали программу обучения и оценки социального воздействия.

Индивидуальный подход приносит результаты: проекты увеличивают количество благополучателей в среднем в два раза в течение года после получения поддержки. При этом обучение не заканчивается: в течение трех лет проекты продолжают получать поддержку в комплексной программе для социальных предпринимателей «Инкубатор».

Диджитал-проекты, получившие поддержку от Tele2 и «Навстречу переменам», направлены на улучшение различных сфер жизни детей и подростков. В сфере медицины и здоровья работают: мобильное приложение Stop-Hemangioma. Приложение позволяет дистанционно отслеживать течение гемангиомы — сосудистого образования — у детей, чтобы минимизировать риски осложнений; мобильное приложение Dana Says. Приложение для ежедневного развития речи и артикуляции ребенка, которое можно использовать самостоятельно или вместе с занятиями с логопедом; платформа «Доктор Жест». Выпускник программ фонда АНО «Услышать тишину» создала платформу для людей с нарушением слуха, которая на основе искусственного интеллекта позволяет общаться с врачом: диагноз и рекомендации по лечению переводятся в текст для слабослышащих, в жестовый язык — для глухих.

Среди проектов, ориентированных на обучение специалистов, — информационный проект «Поза 24/7». Он проводит обучение по правильному позиционированию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не только для родителей, но и для специалистов-реабилитологов и врачей.

На устранение неравенства в образовании направлен проект «Педагоги-волонтеры». Это всероссийское движение преподавателей, которые на волонтерской основе готовят детей из малообеспеченных семей или оставшихся без родителей к экзаменам и поступлению в университет. Занятия проходят дистанционно.

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Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.