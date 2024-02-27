Spacebit расширил функционал X-Config — системы для управления уязвимостями конфигураций ПО

Компания Spacebit, российский разработчик решений в области информационной безопасности, обновила систему управления уязвимостями конфигураций программного обеспечения X-Config. В новой версии расширились возможности для аутентификации в обслуживаемых ресурсах и повысилось удобство работы с отчетами. Об этом CNews сообщили представители Spacebit.

Значительные изменения коснулись осуществления аутентификации в ресурсах, которые контролирует X-Config. Получить доступ к защищаемым ресурсам на базе Linux можно теперь без использования пароля, с помощью SSH-ключа. В рамках проектов по внедрению системы в зависимости от потребности заказчика осуществляется поддержка и других современных методов аутентификации, которые в будущих релизах будут доступны «из коробки».

Для доступа к настройкам прикладного программного обеспечения реализована множественная аутентификация. В интерфейсе X-Config при настройке свойств подключения к обслуживаемым ресурсам теперь доступны различные типы привязки ПО (к операционной системе, к базам данных и т.д.), что сделало более удобной организацию проверок прикладного ПО, для которого требуется собственная аутентификация, отличная от аутентификации на платформе. В планах вендора расширение данной функциональности. В частности, будет оптимизирована проверка группы сущностей одного типа, расположенных на одном ресурсе, например, нескольких экземпляров баз данных.

Анализ отчетов о выявленных уязвимостях в новой версии X-Config стал для ИБ-специалистов доступнее и удобнее. Выгрузка отчетов в формате Microsoft Word теперь осуществляется не в единый файл, а в архив, в котором содержатся общая статистика по проверке и отдельные файлы с подробными отчетами для каждого сканируемого ресурса. В будущем пользователям будут доступны новые типы отчетности, например, по дельте изменений между отчетами, а выгружать их можно будет в формате CSV. Для большей информативности и наглядности планируется разработка дашборда с возможностью ретроспективного анализа статистики.

Spacebit активно работает над автоматизацией дополнительных элементов процесса контроля безопасности конфигураций ПО. На этапе инвентаризации ИТ-инфраструктуры X-Config стал автоматически определять тип обслуживаемого ресурса (Windows/Linux), что позволяет существенно сократить количество ручных действий ответственных ИБ-специалистов. Следующим этапом разработчик планирует автоматизировать применение безопасных настроек, а также добавление количества фильтров для формирования динамических групп ресурсов.

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Spacebit — российский разработчик современных программных продуктов в области информационной безопасности. Компания создает эффективные инструменты, помогающие бизнесу и государственным организациям различного масштаба повышать уровень защищенности ИТ-инфраструктуры и автоматизировать процессы управления ИБ. Продукты Spacebit: X-Control — система управления жизненным циклом средств криптографической защиты информации; X-Config — система управления уязвимостями конфигураций информационных ресурсов; SpaceView — система мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности.