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Казань удержала третье место в рейтинге бронирований на длинные выходные

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала, куда россияне поедут отдыхать на длинные выходные с 23 по 25 февраля. Москва сместила Санкт-Петербург, лидера аналогичного рейтинга прошлого года, на второе место, а Казань сохранила свою позицию и снова стала третьей в топе популярных направлений для поездки на праздники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Суммарно на тройку лидеров приходится четверть от всех бронирований туристического жилья с 23 по 25 февраля. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга — 8%, а в Казани сделано 3% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране.

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Среди наиболее популярных (по количеству бронирований) направлений усилили свои позиции в рейтинге Тула — поднялась с 6 на 4 строчку, Екатеринбург — с 10 на 6. Калининград и Адлер, которые в прошлом году не входили в ТОП-10, заняли 8 и 9 позиции.

Средний чек на отели и апартаменты по России год к году вырос на 9%. Среди десяти наиболее востребованных городов самым бюджетным оказался Смоленск — в среднем стоимость проживания здесь составила 4 тыс. рублей в сутки. На втором месте по выгодности размещения Санкт-Петербург — средний чек в городе составляет 4,4 тыс. руб. в сутки. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Нижний Новгород — там он составляет 4,5 тыс. руб. в сутки. В Казани в среднем цена бронирования на сутки составила 6,2 тыс. руб.

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