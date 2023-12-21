Выручка компании HRlink выросла в два раза по итогам 2023 г.

В 2023 г. объем выручки компании-разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink составил 850 млн руб. — в два раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей платформы увеличилось в три раза, достигнув отметки в 1,2 млн, а штат компании вырос до 270 человек. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Платформа для электронного документооборота в HR была запущена в 2020 г. на фоне массового перехода компаний на удаленный формат работы. За два года штат HRlink вырос с 9 до 150 человек, а к концу 2023 г. достиг 270 человек.

По итогам 2023 г. выручка HRlink составила 850 млн руб., что в два раза превышает аналогичный показатель годом ранее. Клиентская база компании пополнилась крупными игроками отраслевых рынков, а также федеральными организациями и объединениями. С момента основания HRlink платформу выбрали более 5 тыс. юридических лиц, через сервис оформили свыше 7,3 млн документов, в том числе около одного млн заявлений.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке HR Tech за счет принятия своевременных решений в бизнесе и регулярного развития продукта, что делает ее драйвером развития всего сегмента. Команда разработчиков обновляла платформу в соответствии с потребностями кадровых специалистов и с учетом изменений законодательства. Так, платформа HRlink одна из немногих своевременно предложила необходимый инструментарий для выпуска машиночитаемой доверенности (МЧД) пользователям после того, как с 1 сентября 2023 г. подписывать документы стало можно только личным УКЭП с приложением МЧД.

Кроме того, HRlink первыми внедрили в платформу кадрового ЭДО искусственный интеллект. AI-технология облегчает работу кадровых специалистов и берет на себя контроль за сроками подписания документов. Помимо этого, разработчик кратно увеличил службу заботы о клиентах, чтобы добиться высокого уровня сервиса обслуживания пользователей на уровне b2c-продуктов.

По собственным оценкам HRlink, количество пользователей платформ для удаленного оформления HR-документов уже превысило 4 млн человек, а спрос на цифровые кадровые документы увеличился в трехкратном размере. На кадровый ЭДО уже перешли многие цифровые лидеры из разных отраслей, и сейчас — время для последователей. В компании прогнозируют, что для ряда отраслей к 2025 г. электронные документы в HR станут обязательными.

«Крупный бизнес уже освоил инструменты безбумажного кадрового документооборота и продолжает масштабировать проекты, связанные с цифровизацией рутины в HR. Рост рынка будет также стимулировать малый и средний бизнес, который стремится оптимизировать процессы, не вкладывая при этом огромные бюджеты в ИТ. По нашим прогнозам, в 2024 году на долю СМБ придется около четверти от всех пользователей сервисов кадрового ЭДО», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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Такой Бизнес-подход позволил HRlink утвердить свое лидерское положение на российском рынке HR Tech, а также сохранить темпы роста, превышающие динамику в этом сегменте. В компании прогнозируют, что по итогам 2024 г. объем выручки снова кратно увеличится.

«Рынок кадрового ЭДО ждет взрывной рост, который достигнет своего пика в 2025 г. Переход на безбумажный документооборот экономит деньги и время бизнеса, а также соответствует актуальной ESG-повестке: в 2023 году только пользователи HRlink спасли 1,3 тысяч деревьев. Кроме того, платформа сэкономила 600 тыс. часов сотрудникам кадровых отделов. На рынке труда все больше людей, для которых взаимодействие в цифровом поле гораздо привычнее, чем в устаревающих бумажных форматах. Поэтому в перспективе кадровый ЭДО станет неотъемлемой частью корпоративных процессов и показателем высокого уровня HR-культуры в бизнесе», — сказал Дмитрий Махлин.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.