Разработанный в ВШЭ программный комплекс «Асоника-к» обеспечит надежность российских электронных компонентов

В октябре 2023 г. разработанный в ВШЭ программный комплекс «Асоника-к» заработал на одном из промышленных предприятий, выпускающих электронные компоненты. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В 2023 г. между НИУ ВШЭ и одним из предприятий ОПК был заключен лицензионный договор на право использования результатов интеллектуальной деятельности университета и передана лицензия на созданную в НИУ ВШЭ программу для ЭВМ «Асоника-к-ЗИП 4.0». Это стало возможным благодаря модернизации программного продукта, которая проводится в рамках стратегического проекта «Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность» программы «Приоритет-2030».

Программный комплекс (ПК) «Асоника-к» — выпускаемое с 2012 г. модульное программное средство, которое позволяет автоматизировать проектные исследования надежности электронных средств киберфизических систем. Комплекс анализирует, насколько надежно работают разные части электронного устройства за весь срок эксплуатации, исходя из свойств долговечности, сохраняемости и безотказности применяемой электронной компонентной базы в условиях установленной модели эксплуатации, а также способность сохранять работоспособность за установленный срок службы, возможность поддержание работоспособности систем при использование запасных частей.

Отечественные программы подобного уровня как у ПК «Асоника-к» в настоящее время отсутствуют. Российским аналогом выступает система АСРН, однако, ее последняя версия создана в 2006 году. Аналогичное зарубежное программное обеспечение, представленное на российском рынке, в частности, израильский модуль Reliability prediction систем RAM Commander, американские ПК Relex и Blocksim не содержат в своих базах данных характеристик надежности элементов отечественного производства, что существенно снижает их востребованность на российских предприятиях. При этом ПК АСОНИКА-К полностью готов к эксплуатации и обладает актуальной базой данных по электронной компонентной базе и другим типа устройств как отечественного, так и иностранного производства.

Программный комплекс состоит из пяти самостоятельных модулей (систем): базовый модуль расчета электронных модулей «Асоника-к-СЧ» и дополнительные модули — система расчета и оптимизации запасов в комплектах ЗИП «Асоника-к-ЗИП», система расчета надежности сложных (резервированных) изделий «Асоника-к-СИ», система расчета надежности аппаратуры с реконфигурируемой структурой «Асоника-к-РЭС» и система расчета долговечности аппаратуры «Асоника-к-д».

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ПК «Асоника-к» позволяет автоматизировать процесс исследования надежности от элемента до большой системы и обладает следующими конкурентными преимуществами: доступностью для освоения всеми участниками процесса проектирования электронных средств; визуализацией процесса расчета надежности изделий и их анализа; автоматизацией спектра задач по оценки безотказности, сохраняемости, долговечности изделий и комплектов ЗИП на этапах проектирования.

«Наши клиенты — предприятия, которые занимаются созданием электронных устройств ответственного или двойного назначения, в том числе для энергетики, медицины, вооружений, военной техники. Кроме того, ПК «Асоника-к» может быть востребован и другими коммерческими и некоммерческими организациям — разработчиками и производителями электронной аппаратуры», — сказал Сергей Полесский, руководитель проекта по проекту «Повышение потребительской готовности программного комплекса «Асоника-к» для прогнозирования надежности киберфизических систем».