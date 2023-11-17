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Промышленность Урала доверяет «Ростелекому» хранение и защиту своих данных

«Ростелеком» продолжает размещать данные крупнейших компаний Урала в виртуальном центре обработки данных (ВЦОД). Облачную платформу с интегрированным сервисом безопасности уже использует Ирбитский химико-фармацевтический завод – производитель готовых лекарственных препаратов на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома» .

Комплексное решение было внедрено на предприятии проектными экспертами «Ростелекома» в рамках программы по импортозамещению. Это позволило не только разместить в защищенном облаке ИТ-инфраструктуру завода, но и сократить затраты на оборудование, многократно повысив быстродействие и отказоустойчивость систем.

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В рамках реализации комплексных проектов мы предлагаем заказчикам ИТ-инфраструктуру высокозащищенного уровня, на базе которой можно внедрять решения для конкретных бизнес-задач. Кроме мониторинга доступности системы, клиент получает возможность ее обслуживания отдельной командой специалистов в круглосуточном режиме. По нашим данным, каждая третья компания в своей стратегии цифровой трансформации планирует переход в облако, поскольку эта услуга уже зарекомендовала себя на рынке».

Для Ирбитского химико-фармацевтического завода было важно найти безопасное виртуальное хранилище информации, доступное для постоянного использования. Комплекс решений от «Ростелекома» позволил оперативно развернуть ИТ-инфраструктуру в облаке оператора. В любой момент в онлайн-режиме представители предприятия могут изменить параметры системы и подстроить ее под текущие задачи.

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»
ИТ в госсекторе

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.

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