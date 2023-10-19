Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles

Банк «Синара» запустил канал Stories в мобильном приложении для продвижения своих продуктов. За полгода конверсия в продажу в новом канале достигла 5%. Получить такой результат помог опыт компании Rubbles, которая уже девять лет создает эффективные digital-коммуникации для лидеров банковской индустрии.

Аналитика профилей клиентов банка позволила определить и сформировать востребованные предложения для каждого сегмента аудитории, а качественная контентная стратегия помогла доставить эти предложения клиентам в наиболее подходящем виде и в тот момент, когда им это действительно необходимо. Банк «Синара» и Rubbles ежедневно анализируют отклики на контент и данные о транзакциях клиентов и адаптируют контентную стратегию с учётом этой информации, поэтому предложения всегда актуальны для аудитории.

«Мы запустили канал Stories в мобильном приложении, чтобы продвигать через него свои продукты. Компания Rubbles показала отличные результаты с самого первого дня работы: конверсия в продажи достигла 5%. Мы планируем продолжать точечную работу с контентом и персонализировать коммуникации. Наша цель — давать клиентам именно ту информацию, которая им нужна», — сообщил Алексей Аверин, директор по развитию цифровых каналов Банка «Синара».

«Контент быстро устаревает, а привлечь и удержать внимание пользователя, постоянно живущего в плотном потоке информации, непросто. Поэтому наша задача — ежедневно следить за рынком и откликами наших клиентов, чтобы соответствовать их ожиданиям и даже опережать их. Только так можно обеспечить качественный клиентский сервис, от которого не захочется отказываться», — комментирует Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM в компании Rubbles.

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Rubbles — российская ИТ-компания, основанная в 2014 г. выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России.

ПАО «Банк Синара» (ранее – ПАО «СКБ-банк») — один из крупнейших региональных российских банков, в числе первых разрабатывает и внедряет инновационные для финансового рынка сервисы и решения. Является центром банковской группы, в состав которой входят калужский Газэнергобанк, информационно-технологическая компания SKB_Lab, микрокредитная компания «СКБ-финанс»*. В периметре ПАО «Банк Синара» также развивается Делобанк** — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами.

* АО «Газэнергобанк», ООО «СКБ ЛАБ», ООО МКК «СКБ-финанс».

** Делобанк — филиал «Дело» ПАО «Банк Синара».