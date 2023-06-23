Разделы

ПО Софт ИТ в банках Импортонезависимость
|

ДОМ.РФ завершает тестирование российской ОС «Аврора»

К 20 июля 2023 г. в ДОМ.РФ завершат проверку функционала и исправности ИТ-сервисов на базе отечественной системы «Аврора».

Операционная система «Аврора» – разработка российской компании «Открытая мобильная платформа». Она представляет решение с кодом на ядре Linux со встроенной системой шифрования данных. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, зарегистрирована в Роспатенте и сертифицирована в соответствии с требованиями регуляторов.

Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения
ИТ в госсекторе

«Мы продолжаем плановую работу по повышению уровня импортонезависимости всей ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ. Совместимость наших ИТ-сервисов с российской операционной системой – один из элементов этой работы. Сейчас мы тестируем функционал мобильных приложений, чтобы убедиться в качественной и бесперебойной работе сервисов. По сути, задача сводится к полной интеграции всех мобильных приложений ДОМ.РФ с российской ОС и переходу на нее наших клиентов в любой момент», – отметил заместитель директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Антон Петухов.

Благодаря используемой модели BYOD массово переводить своих сотрудников на новые смартфоны в компании не планируют. На данный момент в рамках тестирования ИТ-сервисов оценивается работа мобильных приложений, ОС и маркетов на наличие ошибок и уязвимостей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз ввел санкции против Positive Technologies и других ИБ-компаний России

«Аквариус» рассекретил свой Android-планшет. Он «тонкий и легкий» и похож на iPad

Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V

CNews Analytics выпустил рейтинг игроков российского рынка ИИ-решений

Власти удаленного региона решили удержать от отъезда разъезжающихся игровых разработчиков

«Дочку» «Ростеха» обвинили в обмане. Она выдавала китайские антенны за российские и теперь должна государству сотни миллионов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще