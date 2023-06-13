СберТех расскажет о сценариях импортозамещения ПО на CNews Forum
Директор по развитию цифровой облачной платформы Platform V СберТеха Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews Forum, которая пройдет 20 июня 2023 года в Москве. Он покажет сценарии импортозамещения ПО на примере проектов с использованием продуктов Platform V.
В ходе выступления Матвей Ульянычев расскажет, как импортозаместить:
- виртуализацию и контейнеризацию на базе облачной платформы Hybrid от Cloud.ru;
- корпоративную сервисную шину с помощью комплекса продуктов для интеграции Platform V Synapse;
- системы управления базами данных на примере применения СУБД корпоративного уровня Platform VPangolin;
- шлюз безопасности посредством перехода на Platform V SOWA;
- производственный конвейер благодаря семейству продуктов Platform V Works;
- решения для управления доступом с использованием набора инструментов Platform V IAM.
Продукты платформы полностью закрывают потребности ИТ на уровне технологического ПО и позволяют быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. В составе Platform V более 70 программных продуктов, из которых можно быстро собрать необходимую функциональность на замену решению ушедшего с российского рынка вендора.
Цифровая трансформация на базе Platform V позволяет сократить время вывода продуктов и обновлений на рынок, снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.■ Токен: Kra23TFaFРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/