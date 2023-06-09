«Контур»: объем формализованных кадровых документов вырос до 67%

Сервис «Контур.КЭДО» обновил функциональность с учетом требований трудового законодательства к форматам кадровых электронных документов. «Контур» собрал аналитику по переходу на формализованные кадровые документы в промежутке с марта по июнь 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис КЭДО удалось адаптировать в короткие сроки — он стал автоматически конвертировать кадровые документы в формализованный вид сразу в марте 2023 г. Клиенты узнали о новых требованиях из обучающих вебинаров и инструкций, а с вопросами пользователям помогали специалисты техподдержки.

За три месяца пользователи в среднем отправляли 60% кадровых документов в формализованном виде. По данным пяти крупнейших клиентов «Контур.КЭДО», к началу июня 2023 г. 95% всех электронных документов создавались в актуальных форматах.

Евгения Яговцева, руководитель группы проектного внедрения «Контур.КЭДО»: «Переход на формализованные документы в сервисе проходит динамично, даже с учетом того, что Минтруд еще не выдвинул перечень последствий для тех, кто не соблюдает единые требования к форматам. В мае клиенты стали создавать в системе 67% электронных кадровых документов от общего объема в актуальном виде — это на 17% больше по сравнению с мартом. Мы прогнозируем дальнейший рост, когда у бизнеса появится четкая мотивация переходить на установленные форматы. Наша команда ждет информации о последствиях несоблюдения единых требований, чтобы вовремя предупредить клиентов о возможных штрафах и санкциях за отправку неформализованных документов».

Как отметила Евгения Яговцева, российское законодательство еще не полностью описывает порядок ведения КЭДО. Эксперт «Контура» обратила внимание на вопросы, связанные с хранением электронных документов, — для них пока нет решений в нормативно-правовой базе: способ фиксации уничтожения электронных документов; формат передачи документов в государственный архив при ликвидации организации; необходимость уведомлять участников документооборота об уничтожении электронного документа после истечения срока его действия.

Возможно, эти вопросы решит принятие законопроекта об электронных архивах — он вносит изменения в 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Проект закона прошел первое чтение в Госдуме весной 2022 г. и пока находится на промежуточной стадии перед вторым и третьим чтением.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.