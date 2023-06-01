Разделы

Бизнес
|

Продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных

Продолжается прием заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта «Гравитация». Организаторами премии выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» при поддержке МГУ и МФТИ.

Участвовать могут команды вузов – разработчики ИТ-решений и команды любых организаций, если их продукты имеющие практику и потенциал применения для университетов. До 5 июня на сайте премии можно подать заявку по одной или нескольким номинациям. Среди направлений – прорывные научные исследования и разработки, развитие алгоритмов и программных решений в области ИИ и больших данных, инновации в образовательном процессе и подготовке кадров и другие.

Оргкомитет премии и независимое жюри — отраслевые эксперты, представители органов публичной власти — в заочном формате выберут 9 лучших проектов. Церемония награждения пройдет в два этапа – 23 и 24 июня на площадке московского кампуса РАНХиГС.

«Сегодня искусственный интеллект является неотъемлемой частью жизни каждого человека, и мы видим, что потребность в ИИ для разнообразных задач растет с каждым днем. ТГУ вместе с партнерами активно реализует собственные EdTech-продукты, у нас действует созданный совместно со Сбером Центр искусственного интеллекта для мониторинга климатических процессов и обсуждения этических вопросов в сфере ИИ. Но есть еще множество проблем, которые только предстоит решить, и поощрение научных групп, работающих в области искусственного интеллекта и больших данных позволит нам обеспечить импортозависимость и лидерство страны в этой сфере», — подчеркнул ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

«Сейчас перед страной стоят сложные задачи, решать их без современных методов и технологий — машинного обучения, аналитики больших данных, ИИ — невозможно. Президентская академия активно вовлечена в подготовку специалистов, занимающихся развитием информационных технологий, созданием собственных цифровых продуктов. Чтобы эта работа была эффективной, вузам и отраслевым компаниям необходимо усиливать партнерство. Премия — еще один шаг, который позволит нам внести вклад в популяризацию отечественной ИТ-сферы и поддержать как молодые и перспективные команды, так и более опытные», — отметил и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Сайт премии: https://gravitation.ai/.

Токен: Kra23hjwgРекламодатель: Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных»ИНН/ОГРН: 7017478415/1207000010953Сайт: https://opendata.university/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года

Когда в России появятся собственные Open Source продукты

Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще