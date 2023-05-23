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До 5 июня продолжается прием заявок на международную премию в области искусственного интеллекта и больших данных

Продолжается прием заявок на Международную университетскую премию в области искусственного интеллекта «Гравитация». Организаторами премии выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» при поддержке МГУ и МФТИ.

Участвовать могут команды вузов – разработчики ИТ-решений и команды любых организаций, если их продукты имеющие практику и потенциал применения для университетов. До 5 июня на сайте премии можно подать заявку по одной или нескольким номинациям. Среди направлений – прорывные научные исследования и разработки, развитие алгоритмов и программных решений в области ИИ и больших данных, инновации в образовательном процессе и подготовке кадров и другие.

Оргкомитет премии и независимое жюри – отраслевые эксперты, представители органов публичной власти – в заочном формате выберут 9 лучших проектов. Церемония награждения пройдет в два этапа – 23 и 24 июня на площадке московского кампуса РАНХиГС.

«Сегодня искусственный интеллект является неотъемлемой частью жизни каждого человека, и мы видим, что потребность в ИИ для разнообразных задач растет с каждым днем. ТГУ вместе с партнерами активно реализует собственные EdTech-продукты, у нас действует созданный совместно со Сбером Центр искусственного интеллекта для мониторинга климатических процессов и обсуждения этических вопросов в сфере ИИ. Но есть еще множество проблем, которые только предстоит решить, и поощрение научных групп, работающих в области искусственного интеллекта и больших данных позволит нам обеспечить импортозависимость и лидерство страны в этой сфере», – подчеркнул ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

«Сейчас перед страной стоят сложные задачи, решать их без современных методов и технологий — машинного обучения, аналитики больших данных, ИИ — невозможно. Президентская академия активно вовлечена в подготовку специалистов, занимающихся развитием информационных технологий, созданием собственных цифровых продуктов. Чтобы эта работа была эффективной, вузам и отраслевым компаниям необходимо усиливать партнерство. Премия – еще один шаг, который позволит нам внести вклад в популяризацию отечественной ИТ-сферы и поддержать как молодые и перспективные команды, так и более опытные», – отметил и.о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Сайт премии: https://gravitation.ai/.

Токен: Kra23hjwgРекламодатель: Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных»ИНН/ОГРН: 7017478415/1207000010953Сайт: https://opendata.university/

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