StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес

Эксперты StormWall провели исследование DDoS-атак, осуществленных в I квартале 2023 г. на российские компании. Специалисты обнаружили, что в I квартале 2023 г. злоумышленники начали более активно использовать тактику запуска DDoS-атак на отдельные онлайн-ресурсы компании и концентрировались на организации комплексных атак, направленных сразу на несколько разных сетевых уровней и элементов инфраструктуры организации. Хакеры одновременно запускали атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, чтобы нанести ей максимальный вред. Комплексные атаки носили невероятно разрушительный характер и принесли большой ущерб бизнесу. По данным специалистов, в I квартале 2023 г. комплексных атак стало в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, атаки было организованы политически мотивированными хактивистами, которые начали агрессивно активно атаковать российские компании в начале 2023 г. после затишья в конце 2022 г. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Самыми атакуемыми отраслями в I квартале 2023 г. стали финансовая сфера (32% от общего числа атак), сфера электронной коммерции (26% от общего числа атак) и сфера развлечений (14% от общего числа атак). Также специалисты StormWall выявили атаки на телеком-сферу (10% от числа всех атак), страхование (7% от числа всех атак), нефтегазовую отрасль (5% от числа всех атак), производственную сферу (3% от числа всех атак), образование (2% от числа всех атак) и другие отрасли (1% от числа всех атак).

Несмотря на то, что общее количество DDoS-атак в I квартале 2023 г. уменьшилось по сравнению с I кварталом 2022 г., число атак на ряд ключевых отраслей выросло. По данным StormWall, количество атак на финансовые организации увеличилось на 62% в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковыми месяцами стали январь и март 2023 года. Число атак на компании сферы электронной коммерции выросло на 38% в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. Максимальное число атак на компании сферу электронной коммерции было зафиксировано в феврале 2023 г. Число атак в I квартале этого года на развлекательную сферу выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пиковым месяцем стал январь 2023 г.

Большинство атак в I квартале 2023 г. осуществлялось по протоколам HTTP/HTTPS (82%). На втором месте атаки по протоколам TCP/UDP (14%). Атаки по протоколу DNS составили 3%, и все остальные атаки занимали 1%.

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В начале этого года злоумышленники чаще использовали DDoS-атаки для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. В I квартале 2023 г. число атак для прикрытия выросло на 47% по сравнению с I кварталом прошлого года.

По прогнозам экспертов StormWall в будущем число атак на российские компании будет расти. По мнению специалистов, мощность DDoS-атак может достигать 2,5-3 Тбит/с за счет создания новых гигантских ботнетов, которыми сейчас активно пользуются злоумышленники при организации атак. Также в настоящее время киберпреступники изучают возможности ChatGPT для запуска более разрушительных атак, и российские компании могут очень скоро столкнуться с этой новой угрозой.