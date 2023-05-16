Беспроводная игровая мышь GMNG XM001: настраиваемый сенсор, восемь кнопок

Бренд GMNG, выпускающий устройства для гейминга, представляет игровую беспроводную мышь GMNG XM001. Она получила максимальное разрешение сенсора до 16000 DPI, UV-покрытие корпуса, восемь кнопок и ресурс до 50 млн нажатий.

Мышь можно подстроить так, чтобы получить высокую точность движений, оптимальную управляемость и своевременную реакцию в игре.

В первую очередь, в этом помогут оптический сенсор Pixart 3335 с разрешающей способностью до 16 000 DPI и четыре конфигурации частоты опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц. Между значениями DPI легко переключаться благодаря специальному ПО или двум кнопкам на корпусе, ― у геймера не возникнет проблем с переходами между шутерами, стратегиями или любыми другими жанрами.

GMNG XM001

Восемь кнопок, которые позволяют кастомизировать игровой стиль вплоть до малейших деталей, играют не менее важную роль. В мыши GMNG XM001 присутствует кнопка «Огонь», которая позволяет менять режимы стрельбы в игре и не отвлекаться.

Эргономичный черный корпус выполнен из устойчивого к истиранию UV-покрытия с прорезиненным колесом прокрутки и боковыми ребристыми вставками. Ножки изготовлены из тефлона. Мышь хорошо сидит в руке, обладает небольшими габаритами и весит всего 95 г.

В девайсе предусмотрена RGB-подсветка с шестью режимами и 10 вариантами работы. Настройка цветов производится при помощи специального ПО, а изменение режима доступно посредством нажатия комбинации клавиш.

Емкость аккумулятора мыши 500 мАч. Время полной зарядки ― 2,5 часа. Девайс может работать в автономном режиме от 25 до 40 часов в зависимости от режима подсветки.

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GMNG XM001 подключается к ПК через радиоканал с частотой 2,4 ГГц с помощью одного из ресиверов входящих в комплект поставки (USB-A, USB-C), максимальный радиус действия ― до 10 м. Сопряжение происходит автоматически, для последующей конфигурации потребуется скачать дополнительный софт с сайта производителя. Также соединение с компьютером возможно через 1,8 м USB-кабель, он поставляется в прочной оплетке с позолоченным коннектором для надежности.

Игровая мышь GMNG XM001 уже поступила в продажу.

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GMNG — это бренд устройств для гейминга с оптимальным набором характеристик для игр любых жанров и для геймеров с разным опытом. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.