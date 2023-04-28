Разделы

Телеком Мобильная связь
|

4G «Мегафона» достиг максимальной скорости в Ленинградской области

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Ленинградской области до 110 Мбит/с. Как отмечают аналитики компании, показатели скорости замерялись в условиях активной нагрузки на сеть. При такой скорости можно за минуту скачать часовое видео с разрешением 4К. Высокого значения удалось достичь благодаря завершению одного их этапов модернизации сети в регионе – расширению полосы в диапазоне 2100 МГц, который используется для передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора улучшили показатели сети во всех районах Ленобласти, реализовав программу рефарминга на более чем 650 объектах связи. Рефарминг – перевод частот, задействованных в сетях связи 3G, в современный стандарт LTE. Процедура позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Модернизация существующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила не только повысить качество мобильной сети, но и перераспределить нагрузку между базовыми станциями, чтобы абоненты в области могли получать качественные услуги связи даже в летний сезон, когда в регионе отмечается пиковая нагрузка на сеть.

«Ежегодно в апреле мы отмечаем возрастающий трафик на сети в Ленобласти. По данным аналитиков компании, в текущем месяце потребление мобильного интернета выросло на 15% относительно прошлого месяца. В период майских праздников этот показатель будет еще выше – люди активно выезжают за город. Чтобы наши абоненты могли пользоваться привычно высокими скоростями как в городе, так и за его пределами, мы стараемся использовать все возможности для развития инфраструктуры – строить новые базовые станции или расширять технический ресурс на существующих», – сказал директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В МТС новые поборы. Абонентов заставят платить по 1500 руб. в месяц за раздачу мобильного интернета

Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам

В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще