Directum, «Аквариус» и «Аметист» выпустили ПАК для крупных компаний

Российские поставщики ПО и оборудования Directum, «Аквариус» и «Аметист» объединились, чтобы создать импортонезависимый программно-аппаратный комплекс для крупного бизнеса. В условиях, когда прямая продажа и поддержка технических средств западного производства невозможна и с отечественного рынка исчез целый пласт решений в сегменте обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости систем, российским компаниям нужны новые решения, которые гарантируют стабильную и безопасную работу корпоративного ИТ-ландшафта.

Готовый комплекс построен на базе серверных систем и СХД из линейки решений компании «Аквариус» и включает российскую интеллектуальную ECM/BPM-систему Directum RX, СУБД PostgreSQL, отечественные операционные системы «Альт», Astra Linux или «Ред ОС», средства виртуализации от российских разработчиков. Проектированием, внедрением и поддержкой продукта будет заниматься системный интегратор – компания «Аметист».

Программно-аппаратный комплекс прошел испытания и подтвердил показатели производительности и времени отклика при нагрузке в 50 тыс. одновременных подключений. Это значит, что реальных пользователей системы Directum RX может быть до 120 тыс.