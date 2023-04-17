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Ритейл в облаке: как выбрать то, что нужно вашему бизнесу

Сейчас сложно представить модернизацию ритейла без инвестиций в IT-развитие: компании активно наращивают свои возможности в электронной коммерции, запуская онлайн-магазины, сервисы доставки и удобные мобильные приложения.

Именно в этот момент на помощь ритейлу могут прийти облачные решения — они помогают не только ускорить time-to-market и производительность новых онлайн-сервисов, но и обеспечить централизованное управление всеми информационными ресурсами. Кроме того, переход в облако, которое полностью соответствует требованиям регуляторов и международным стандартам безопасности, позволяет компаниям быть уверенными в защищенности хранимых персональных данных клиентов на стороне провайдера— а это особенно важно после принятия новых поправок к 152-ФЗ «О персональных данных».

Облачный провайдер Cloud является надежным партнером для компаний в сфере ритейла, обеспечивая надежное хранение информации в облаке, сокращение затрат на инфраструктуру и внедрение необходимых сервисов для автоматизации процессов.

Cloud может помочь вашему бизнесу по следующим направлениям:

  • развертывание интернет-магазинов, маркетплейсов и быстрое масштабирование инфраструктуры при резких скачках трафика;
  • экономия бюджета на продвижение СТМ за счет использования deepfake-технологий на базе FaceSwap;
  • размещение в облаке или на выделенных хостах;
  • гибкая среда для быстрой проверки бизнес-гипотез;
  • снятие рутинной нагрузки со специалистов за счет внедрения более 50 IaaS- и PaaS-сервисов Cloud;
  • резервное копирование данных и их хранение в соответствии со 152-ФЗ;
  • разработка AI-моделей для решения задач;
  • платформа и помощь в организации data science-чемпионатов и хакатонов.

В рамках конференции CNews «Цифровизация ритейла: что ждет IT-проекты в отрасли» руководитель ритейл-направления в Cloud Никита Горбачевский подробнее расскажет о возможностях и преимуществах облачных сервисов для розничной торговли в своем докладе: «Cloud – отличный инструмент IT-директора». На опыте реализованных проектов с крупными компаниями в сфере ритейла вы узнаете, какой осязаемый эффект можно получить от сотрудничества с Cloud.

Токен: Pb3XmBtzt85tAQm1WZrNjGrhb2bD6iYoJpe8L88Рекламодатель: ООО "Облачные технологии"ИНН/ОГРН: 7736279160/5167746080057Сайт: https://sbercloud.ru/

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