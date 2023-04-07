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В Москве возможности комплексного ИИ-сервиса для лучевой диагностики расширились почти на 30% за год

В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта – на компьютерной томограмме нейросеть теперь может одновременно выявить до девяти патологий. Алгоритм начал свою работу в 2022 г. и увеличил количество распознаваемых признаков заболеваний с момента запуска почти на 30%. Об этом рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

«В прошлом году мы запустили комплексный сервис искусственного интеллекта, который за считанные минуты определяет на снимках компьютерной томографии сразу несколько патологий. Алгоритм увеличил количество распознаваемых признаков заболеваний за год почти на 30%, теперь это девять патологий. Разработка комплексных решений – одно из главных направлений развития эксперимента этого года. В этом году уже три новых компании предложили свои алгоритмы для работы в рамках московского проекта, в прошлом году в эксперимент зашли четыре новых разработчика», – отметил Юрий Васильев.

Благодаря искусственному интеллекту значительно повышается доступность медицинской помощи для пациентов. Реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину позволяет создавать и развивать рынок сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

Комплексный сервис искусственного интеллекта находит на снимках КТ признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира и эмфизему легких.

С 2023 г. в Москве анализ профилактических исследований по маммографии с помощью нейросетей получил официальный статус медицинской услуги и специальный тариф. Столица стала первым регионом, в котором использование алгоритмов искусственного интеллекта оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Одно из важных направлений этой работы — внедрение технологий компьютерного зрения в медицину. Реализацией проекта занимаются Комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий. Использование технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения более эффективного лечения.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.

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