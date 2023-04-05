Каждый восьмой субъект малого и среднего бизнеса в Москве получил поддержку города

Поддержкой Москвы воспользовался практически каждый восьмой субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 г. Субсидии, гранты, консультации по запуску и развитию своего дела получили больше 110 тыс. компаний и ИП, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас число МСП в столице превышает 850 тыс., и оно продолжает расти.

«Город уделяет этому сегменту значительное внимание: помогает сохранять позиции и развиваться даже в непростых современных условиях. Предприятиям предоставляются гранты, субсидии, льготные кредиты и поручительства по займам. Можно проконсультироваться с экспертами и воспользоваться полезными онлайн-сервисами. Многие меры поддержки внедрили по инициативе бизнес-сообщества Москвы», — сказала Наталья Сергунина.

Так, по просьбе экспортеров, работающих с дружественными странами, были утверждены субсидии на логистику, оформление патентов и других документов, адаптацию товаров и услуг к зарубежным рынкам, сертификацию продукции и систем менеджмента, а также грант. В ходе консультаций с деловым сообществом поступило больше 500 предложений по снижению негативного эффекта санкций.

Меры финансовой поддержки

В 2022 г. финансовую поддержку получили 13 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Больше 2900 субъектов МСП оформили субсидии и гранты, еще порядка восьми тысяч — льготные кредиты, 2700 воспользовались поручительством Московского гарантийного фонда.

Например, 800 млн руб. в 2022 г. было направлено на создание и развитие импортозамещающих производств. Так, ИТ-компания, специализирующаяся на автоматизации производственных процессов в промышленности, получила средства на разработку программного обеспечения. У нее есть собственная база для сборки и монтажа оборудования. Поставщики аналогичных зарубежных решений в прошлом году ушли с российского рынка.

Также грант выделили одной из столичных фабрик цифровой печати на тканях, которая планирует расширить производство. Предприятие, в частности, работает с российскими дизайнерами и брендами одежды, его продукция соответствует самым высоким стандартам качества. Теперь оно сможет предлагать заказчикам более выгодные условия по сравнению с зарубежными конкурентами.

От консультаций до онлайн-сервисов

Всего столичным предприятиям доступно больше 200 сервисов для открытия, развития и ведения бизнеса. В 2022 г. ими воспользовались более 98 тыс. малых и средних предприятий.

Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров по

Участники Московского инновационного кластера на портале i.moscow могут подобрать подходящие меры поддержки по ИНН, найти помещения для хранения или производства продукции, партнеров, поставщиков или соисполнителей заказа.

Так, за 2022 г. на сервисе «Проекты и потребности», где можно разместить свой запрос или откликнуться на задачу от другого участника, было опубликовано 536 новых проектов.

Благодаря опции подбора помещений Московского инновационного кластера конденсаторный завод нашел новую локацию для расширения производства. Продукция компании после введения санкций стала особенно востребована в сфере машиностроения, металлургии, медицины.

Полезные онлайн-продукты есть и на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Среди самых популярных — сервис «Проверка контрагентов», созданный для защиты компаний от ненадежного сотрудничества. С его помощью можно проверить потенциальных и действующих партнеров: изучить их бухгалтерскую и финансовую отчетность, наличие арбитражных дел и другие факторы риска.

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Востребован у предпринимателей и «Законодательный бизнес-дайджест». Он информирует о новых мерах поддержки, изменениях в законодательстве и важных событиях для делового сообщества.

С помощью онлайн-услуги «Маркетплейсы: от старта до прибыли» столичный магазин игрушек разместил продукцию на одной из крупнейших торговых площадок. Под руководством персонального куратора пользователь научился представлять свою продукцию в интернете и продвигать ее. За короткий срок предприятие вышло на высокий уровень продаж.