Wildberries запустил 50 тыс. кв. м новой очереди логистического комплекса в Краснодарском крае

Онлайн-платформа Wildberries усиливает собственную логистическую инфраструктуру в различных регионах России. В феврале 2023 г. завершилось строительство второй очереди распределительного центра компании в Краснодарском крае. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общая площадь логоцентра Wildberries в Краснодаре выросла вдвое до 100 тыс. кв. м. Благодаря этому компания усилила свое присутствие в регионе: местные предприниматели – продавцы товаров получили возможность расширить ассортимент локальной продукции на маркетплейсе и нарастить свои доходы, а для жителей Краснодара и близлежащих населенных пунктов компания создала около 2500 новых вакансий в различных профессиональных областях. Всего платформа насчитывает свыше 5000 рабочих мест в новом логистическом комплексе в Краснодаре.

Общие инвестиции в строительство составили 7,5 млрд руб., около 3,75 млрд руб. из них пришлись на возведение второй очереди распределительного центра.

Как отмечают в Wildberries, расширение присутствия на территории Краснодарского края продиктовано интенсивным развитием онлайн-торговли в регионе как в плане потребительского спроса, так и освоения онлайн-каналов местным бизнесом.

За календарный год, с февраля 2022 г. на платформе зарегистрировались свыше 5500 новых краснодарских предпринимателей, а их общее число превысило 25,2 тыс. Продажи представителей местного бизнеса через онлайн-платформу выросли на 162% год к году до 7,5 млрд руб. При этом наиболее существенно свои доходы за год нарастили продавцы белья для новорожденных (+525% год к году), спортивных аксессуаров (+479%), детского питания (+459%), строительных материалов (+414%) и мебели (+410%).

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Wildberries – российская онлайн-платформа, работающая на рынке 18 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т. д. Оборот Wildberries в 2022 г. вырос на 98% и достиг 1,67 трлн руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 8 млн заказов. Ассортимент Wildberries включает продукцию от российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.