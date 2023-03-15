Сервер F+ tech FPD-R-13-SP-2212DХ включен в реестр Минпромторга

Сервер FPD-R-13-SP-2212DХ российского производителя ИТ-инфраструктуры F+ tech прошел экспертизу и вошел в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Номер реестровой записи: 5380\1\2022.

Серверы FPD-R-13 — двухпроцессорные вычислительные устройства стоечного исполнения высотой 2U. Они поддерживают различные конфигурации дисков и плат расширения и предназначены для виртуализации, облачных вычислений, работы с базами данных, построения программно-аппаратных комплексов на их основе. Каждый сервер может быть оснащен двумя современными процессорами, имеет 16 слотов для оперативной памяти стандарта DDR4 DIMM, 5 слотов PCIe для установки плат расширения и может комплектоваться локальными твердотельными и HDD-накопителями.

Серверы FPD-R-13 получили запись в реестре по новой бальной системе аккредитации для производителей отечественной микроэлектроники. Также они соответствуют требованиям Единого реестра Российской радиоэлектронной продукции.

Полный цикл производства серверов F+ tech осуществляется на территории Российской Федерации.

«Расширение списка продуктов F+ tech, находящихся в реестре, является результатом качественной работы по созданию отечественных инфраструктурных ИТ-решений для госсектора и бизнеса. Благодаря этому заказчики получают более гибкие варианты выбора российской техники в рамках импортозамещения для решения конкретных задач. В ближайшее время мы ждем появления в Реестре и других продуктов F+ tech», — сказал главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков.