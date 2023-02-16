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Госкомпании стали закупать российские СУБД втрое чаще

Компания Postgres Professional провела сравнительный анализ госзакупок СУБД и сопутствующих услуг (сертификаты на техподдержку, работы по администрированию, миграции) в России в 2021 и 2022 гг. Исследование проведено на базе открытых данных платформы «ЕИС Госзакупки». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Госкомпании стали закупать отечественные СУБД в три раза чаще: если в 2021 г. на отечественные решения пришлось лишь порядка 60 контрактов, в 2022 г. их было уже больше 200. При этом затраты на российские программные решения выросли с 690 млн до более чем 2 млрд руб.

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Однако общий объем закупок после ухода западных вендоров заметно уступил показателям 2021 г., упав в стоимостном выражении на 46%, с 5,4 до 2,9 млрд руб.

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Смена лидеров

До февраля 2022 г. пальму первенства на рынке СУБД занимали решения Oracle. В 2021 г. госкомпании заключили 84 контракта на продукты и техподдержку разработчика общей стоимостью почти 4 млрд руб. (84% от стоимости всех контрактов, где была указана закупаемая СУБД). В пятерку лидеров также входили Postgres Pro, Tarantool, Microsoft и Arenadata.

В 2022 г. ситуация значительно изменилась — 89% всех контрактов в стоимостном выражении (91 контракт общей стоимостью 1,9 млрд руб.) пришлось на СУБД Postgres Pro. В пятерку лидеров также вошли Arenadata, Oracle, «Ред база данных» и Microsoft SQL.

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По итогам двух лет СУБД Postgres Pro заняла второе место после Oracle по совокупной стоимости всех контрактов и договоров. Кроме того, как свидетельствуют финансовые результаты Postgres Professional за 2021 и 2022 гг., значительная часть госконтрактов без указания СУБД также пришлась на решения компании.

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Примечание к исследованию: Исследование проведено на базе открытых данных на платформе «ЕИС Закупки». В исследовании учитывались контракты и договоры на покупку лицензий и сопутствующих услуг (техподдержка, миграция, интеграция, администрирование) проприетарных российских и зарубежных СУБД, заключенные в 2021 и 2022 гг. В анализе не учитывались многолетние контракты, заключенные ранее 2021 г., в том числе трехлетние корпоративные соглашения Oracle. Также в исследовании не учитывались продажи программно-аппаратных комплексов. Предоставление DBaaS для государственного сектора и корпораций оцениваем как небольшую и также не учитывали в исследовании.

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