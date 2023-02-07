Флант выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023»

«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-приложений. Среди заказчиков компании — банки и финансовые организации, телеканалы, ритейл, промышленный сектор и предприятия других отраслей, где цифровой продукт является бизнес-критичным.

«Флант» создал полноценную экосистему российских DevOps-инструментов. Основные продукты и услуги:

Deckhouse — NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes.

DevOps-аутсорсинг — сопровождение инфраструктуры в режиме 24x7 силами выделенной DevOps-команды.

Okmeter — мониторинг инфраструктуры, настроенный за вас и доступный как on-premises или подключаемый облачный сервис.

На конференции CNews «Облачные технологии» директор по развитию бизнеса «Фланта» Андрей Радыгин расскажет о критериях выбора между приватными, публичными и гибридными облаками и представит несколько практических примеров.

Кроме этого, Андрей затронет такую актуальную тему, как передача поддержки ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг — в каких случаях это имеет смысл, в каких это необходимость. Управление ИТ-инфраструктурой — это комплексный процесс. На рынке огромный дефицит инженеров, поиск и адаптация сотрудников занимает много времени и подразумевает дополнительные финансовые затраты. Помимо этого, решая задачи исключительно силами собственной команды, вы лишаетесь возможности легко и быстро масштабироваться. «Флант» более 15 лет обеспечивает надежную работу цифровых сервисов своих заказчиков и предлагает сразу несколько подходов: