В Петербурге и Ленобласти на 45% вырос спрос на гаджеты для умного дома

МТС проанализировала спрос на гаджеты для умного дома в первую неделю зимы. С 1 по 7 декабря 2022 г. объем их продаж с салонах розничной сети МТС в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. увеличился на 45% в штучном и на 12% в денежном выражении. Чаще всего петербуржцы и жители Ленобласти приобретали умные розетки, датчики температуры и влажности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С наступлением холодов в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос спрос на датчики, которые подключаются к системам отопления. Они постоянно отслеживают температуру и влажность в доме, удерживая их на заданном уровне, в том числе корректируя в зависимости от времени суток. Их доля в общем объеме продаж устройств для умного дома достигла 35%.

Почти в полтора раза увеличился спрос на интеллектуальные розетки — подавляющее большинство пользователей покупали эти устройства, чтобы обезопасить дом от пожара. Гаджет сможет сам обесточить любой подключенный к нему электроприбор — стоит только отправить ему соответствующую команду со смартфона. Доля умных розеток составила 20%.

Еще один заметный тренд — повышенный интерес к умным лампочкам, камерам видеонаблюдения и датчикам протечки воды, последние из которых обычно ставят в самых уязвимых местах водопровода: рядом с бойлером или под раковиной.

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Средняя стоимость умных устройств без учета умных колонок осталась на уровне прошлого года – 1500 руб., а с учетом умных колонок цена снизилась на 11% - до 8200 руб.

«Рост популярности устройств для умного дома обусловлен стремлением людей к экономии, комфорту и безопасности. По последним данным, в России менее чем в 5% домохозяйств используются технологии умного дома. К 2025 г. этот показатель может вырасти до 14%», — отметил директор по продажам на розничном рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Окунев.