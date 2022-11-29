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Шесть из 10 работодателей в ИТ включают сегодня в состав компенсационных пакетов бесплатное обучение за счет компании и корпоративные мероприятия

Об изменениях в составе компенсационных пакетов за полгода, а также об их региональной и отраслевой специфике CNews сообщили представители SuperJob. В опросе сервиса участвовали представители 1000 компаний из всех округов страны.

Состав компенсационных пакетов

Чаще всего в составе компенсационных пакетов компаний сферы ИТ сегодня — обучение за счет работодателя и корпоративные мероприятия по 65%. По 42% работодателей дарят подарки и оплачивают расходы на мобильную связь и/или интернет. В 12% компаний для сотрудников действует система скидок на продукцию. Каждый второй работодатель заключил договор на добровольное медицинское страхование работников (53%), еще 17% предоставляет персоналу возможность пользования служебным транспортом. Компенсация на питание действует в 15% компаний. Право на дополнительные оплачиваемые дни отпуска имеют сотрудники 7% предприятий и организаций. 15% работодателей полностью или частично компенсируют затраты персонала на фитнес и 10% проезд в общественном транспорте. Возможность получить льготные путевки есть в 7% компаний. 5% работодателей предоставляют персоналу право получить беспроцентную ссуду. Нет компенсационного пакета в 7% компаний: работодатели предоставляют персоналу только соцпакет, гарантированный ТК РФ.

Крупные компании предоставляют компенсационные пакеты чаще предприятий малого и среднего бизнеса

Компании со штатной численностью более 1000 сотрудников традиционно более щедры на компенсации и льготы. Практически все наиболее популярные ингредиенты компенсационных пакетов крупный бизнес предоставляет значительно чаще: обучение, корпоративы, подарки, ДМС, скидки на продукцию, компенсации за связь и интернет.

Различия компенсационных пакетов в компаниях разных сфер деятельности

Самые объемные компенсационные пакеты — у ИТ-компаний и торговых предприятий. Работодатели из сферы информационных технологий чаще работодателей из других отраслей организуют обучение сотрудников, проводят корпоративные мероприятия, предоставляют возможность подключения к системе ДМС. В продажах для персонала чаще действует возможность приобрести реализуемые товары со скидкой. Производственные предприятия чаще дарят сотрудникам подарки к праздничным датам и организуют питание. Компенсируют расходы работников на мобильную связь и предоставляют служебный транспорт чаще в строительных организациях.

Чем отличаются компенсационные пакеты в мегаполисах

Обучают за счет компании и оплачивают мобильную связь чаще всего в Москве. В Новосибирске больше предприятий, которые организуют корпоративные мероприятия. В Екатеринбурге чаще дарят подарки к праздничным датам. Работодателей, включивших в состав компенсационных пакетов ДМС, больше в Санкт-Петербурге.

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Изменения в составе компенсационных пакетов за полгода

По сравнению с июнем 2022 г. состав компенсационных пакетов подвергся незначительным изменениям: компаний, организующих для персонала корпоративные мероприятия, стало чуть меньше, а работодателей, дарящих подарки и оплачивающих сотовую связь, — немного больше. Очевидно, что наниматели не спешат «резать» систему льгот и компенсаций, опасаясь оттока персонала.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 272

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Безопасность

Время проведения: 12 октября – 25 ноября 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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