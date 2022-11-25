OCS объявила о начале сотрудничества с «Ростелекомом»

Портфель программных решений OCS Distribution пополнит система «Ростелеком. Сервис печати». Компания «Ростелеком» на рынке уже более 25 лет и развивает направление решений в области кибербезопасности, дата-центров, биометрии, здравоохранения, образования и многих других.

Система «Ростелеком. Сервис печати» создана на базе многофункциональной программной платформы СКИТ и включена в Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных. Она дает пользователю возможность в режиме онлайн отслеживать изменения расходных материалов в печатных устройствах и самостоятельно оповещает о том, что они достигли критического уровня. Так, система поможет оптимизировать затраты на печать и расходные материалы и предотвратить возможную утечку информации.

Программное обеспечение подойдет для компаний, которые обладают большим парком печатной техники и заинтересованы в оптимизации расходных материалов. «Ростелеком. Сервис печати» обладает такими преимуществами, как: совместимость с любым оконечным оборудованием (МФУ) и поддержка любой операционной системы (в том числе Astra Linux и мобильной операционной системы ОС «Аврора» 4.0); быстрый запуск системы и удобное управление конфигурацией; безопасное и быстрое решение для автоматического сканирования печатающих устройств и для их быстрой настройки; гибкая схема и архитектура для управления экосистемой печати; шифрование всех документов на каждом этапе; автоматические интерактивные отчеты и уведомления о состоянии МФУ, расходных материалов, ошибок; ПО собственной разработки с возможностью доработки или адаптации сторонних решений под требования заказчиков.

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Сотрудничество с «Ростелекомом» позволит OCS пополнить ассортимент программного обеспечения и предоставить каналу более широкий выбор импортозамещающих продуктов. В свою очередь, распространение продукции через широкопрофильного дистрибьютора с развитой сетью партнеров и продвинутой логистикой даст «Ростелеком» возможность масштабировать клиентскую и партнерскую базу и увеличить присутствие на российском рынке. Специалисты OCS обладают развитыми компетенциями в области продвижения программного обеспечения, а также имеют большой опыт работы с продуктами в сфере импортозамещения. Распространением и поддержкой решений «Ростелекома» в ИТ-канале займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения.