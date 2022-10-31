Sitronics Group начала поставлять клиентам российские ОС «Альт»

Российская ИТ-компания Sitronics Group (входит в АФК «Система») получила статус официального партнера «Базальт СПО», разработчика отечественных операционных систем «Альт». Этот статус предоставляет компании право выполнять комплексные проекты по переводу корпоративных ИТ-инфраструктур на ОС «Альт». Среди заказчиков Sitronics Group — российские организации, владеющие объектами КИИ, а также крупные предприятия стратегически важных отраслей экономики.

«Перевод имеющейся ИТ-инфраструктуры на отечественные аппаратные и программные решения – важнейшая задача для всех предприятий и организаций, особенно в свете указа Президента РФ от 1 мая 2022 г. №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Мы уверены, что высокая квалификация и опыт специалистов Sitronics Group гарантируют заказчикам функциональные и надежные технологически независимые решения на основе операционных систем «Альт», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

В семейство «Альт» входят операционные системы для всех сегментов ИТ-инфраструктуры — рабочих мест, серверов, виртуальных и облачных сред. ОС развиваются на основе независимого репозитория «Сизиф», поддерживают большой спектр российских и зарубежных процессорных архитектур, совместимы со многими российскими прикладными программами. В состав ОС «Альт» входят инструменты для интеграции с распространенной системой управления Microsoft Active Directory. Это дает заказчикам возможность бесшовного перехода на отечественные решения, без огромных единовременных затрат и переучивания персонала. Управление всеми компьютерами и пользователями можно осуществлять по единым групповыми политиками из одного центра.

«Операционные системы «Альт» на сегодняшний день – одни из наиболее востребованных среди российских ОС. Уверен, что с помощью решений «Базальт СПО» и наших компетенций мы поможем многим российским организациям оперативно перевести имеющиеся ИТ-инфраструктуры на российские решения», — отметил вице-президент Sitronics Group по продажам и операционной деятельности Михаил Рыбчинский.

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В дальнейшем Sitronics Group и «Базальт СПО» планируют обеспечить совместимость операционных систем семейства «Альт» с программным обеспечением, разрабатываемым Sitronics Group.