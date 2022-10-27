Пользователи смогут продать на «Яндекс маркете» бывшие в употреблении вещи

Для развития раздела «Ресейл» «Яндекс маркет» выходит на рынок перепродажи вещей от частных лиц. Теперь с помощью сервиса пользователи могут не только покупать, но и продавать бывшие в употреблении вещи. Чтобы этот процесс был быстрым и удобным, «Маркет» будет работать с профессиональными компаниями-реселлерами (выкупщиками), которые возьмут на себя прием товаров, оплату, проверку подлинности и состояния товаров, их предпродажную подготовку, а также саму продажу этих товаров на «Маркете». Это избавит пользователей от необходимости общаться со множеством разных покупателей, от торга с ними, а еще защитит от мошенников: сделки станут безопасными и быстрыми. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Чтобы продать вещь, нужно заполнить заявку на «Маркете» и назначить встречу со специалистом, который может сам приехать и забрать товар. Выезд специалиста будет бесплатным для пользователя. Товары можно сдать и самостоятельно — например, через пункты приема и выдачи заказов Boxberry или «Почты России».

Стоимость товара определяет партнер-реселлер, на нее влияют разные факторы — например, год выпуска товара, бренд, техническое и внешнее состояние. Если на момент приезда курьера пользователь откажется от сделки (например, изменилась цена из-за несоответствия заявленному состоянию), то оплачивать выезд специалиста все равно не придется. Если подать заявку утром, то не исключено, что его получится продать в тот же день. Партнеров по выкупу «Маркет» тщательно выбирает с помощью своей службы проверки качества. Все они должны продавать выкупленные товары только на «Маркете», а также строго соблюдать временной регламент: вовремя отвечать клиентам, забирать товары и оплачивать их.

На первом этапе с помощью «Маркета» пользователи смогут продать бывшие в употреблении детские коляски, премиальные аксессуары (сумки, очки, бижутерию), автомобильные шины, детские конструкторы, а также электронику, например, планшеты и умные часы. Список категорий товаров, доступных для перепродажи, будет постоянно расширяться.

Если пользователь продает технику, то цену выкупа он может узнать прямо во время оформления заявки. Скорее всего, некоторые товары, которые пользуются высоким спросом, будут готовы выкупить сразу несколько магазинов — в таком случае пользователь сможет сам выбрать лучший вариант. В дальнейшем «Маркет» будет расширять список реселлеров-партнеров, чтобы клиенты могли выбирать из разных предложений. При продаже одежды или аксессуаров стоимость определяется после того, как товар посмотрит специалист и подтвердит его подлинность. В случае выкупа товара компания-покупатель переводит деньги клиенту в течение нескольких часов, а срок их зачисления зависит от банка получателя. При продаже детских колясок менеджер оценивает товар по фото и по SMS отправляет предложение с ценой. Деньги партнер выплачивает на карту при передаче товара.

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«Маркет» не только сделает ресейл удобным для клиентов, но и поможет компаниям, которые дарят вещам вторую жизнь, увеличить продажи и привлекать больше пользователей, которые хотят продать бывшие в употреблении вещи. Это позволит увеличить количество профессиональных реселлеров и внедрить новые стандарты качества в этом бизнесе.

Услуга выкупа уже доступна в Москве (в зависимости от категории товара — еще и в Московской области), в дальнейшем сервис запустит ее и в других регионах страны.

В июне 2022 г. «Маркет» запустил выкуп подержанных смартфонов в тестовом режиме с одним партнером. Все это время количество заявок на ресейл стабильно росло, и теперь «Маркет» сделал процесс продажи вещей еще удобнее для пользователей. Например, при продаже смартфонов теперь доступно на выбор несколько предложений от разных покупателей вместо одного, как раньше.