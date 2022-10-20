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«Лаборатория Касперского» рассказывает о ситуации с троянцами-шпионами в России и мире

По данным «Лаборатории Касперского», в январе-сентябре 2022 г. в мире количество атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г.*. В России за это время компания зафиксировала более 320 тыс. таких атак**. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Эти программы собирают личные данные пользователя без его согласия и передают их злоумышленникам. Они могут получать доступ к переписке в социальных сетях и мессенджерах, перехватывать и анализировать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана. И это далеко не полный перечень их возможного функционала. Зловреды используют и для слежки за рядовыми пользователями, и в рамках сложных целевых атак на компании.

Самостоятельно определить, что на устройстве установлено шпионское ПО, крайне сложно. Среди косвенных признаков — быстрая разрядка батареи или расход большого объема трафика. Однако, чтобы убедиться, что на смартфоне работает шпионское ПО, следует использовать защитное решение или обратиться к специалистам.

«Для сбора данных о человеке злоумышленники и недоброжелатели могут применять шпионское или сталкерское ПО. Последние представляют собой коммерческие программы для слежки. Обычно их используют те, кто близко знаком с жертвой — для установки такого софта нужен непосредственный доступ к смартфону. К слову, в 2022 г. наши решения зафиксировали почти 55 тыс. атак на российских пользователей с применением сталкерских приложений**», — сказал Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой слежки, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: скачивать приложения только из официальных магазинов или проверять программы, которые собираетесь установить, с помощью защитного решения; регулярно обновлять приложения — вместе с ними разработчики выпускают патчи с исправлениями уязвимостей и ошибок; использовать защитное решение в том числе и на мобильных устройствах; обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаете приложению: условному приложению «Фонарик», например, не нужен доступ к контактам;

если слежка ведется при помощи сталкерского ПО, ее можно попытаться обнаружить самостоятельно: для этого на Android следует проверить разрешения приложений. Обычно сталкерские программы используют доступ к камере и микрофону, геолокации, AccessibilityService, и имеют права администратора на устройстве;

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если человек обнаружил у себя на устройстве сталкерское или шпионское ПО, не рекомендуется сразу его удалять — инициатор слежки об этом довольно быстро узнает и неизвестно, какие в этом случае будут последствия.

* Анонимизированные данные получены на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-сентябрь 2021 г. и 2022 г.

** Анонимизированные данные получены на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за январь-сентябрь 2022 г.

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