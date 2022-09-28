«СберТех» представит российскую цифровую облачную платформу Platform V на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги»

Директор по развитию Platform V «СберТеха» Матвей Ульянычев выступит на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая пройдет 6 октября 2022 года в Москве.

Выступление будет посвящено разработке компании — цифровой облачной платформе Platform V, которая позволяет быстро и эффективно создавать приложения любого масштаба и сложности. Платформа объединяет продукты, компоненты и инструменты, среду разработки, алгоритмы и методологии, включая базы данных, решения для интеграции, обеспечения производственного процесса, аналитики, виртуализации и контейнеризации. Platform V содержит более 60 продуктов на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности, надежности. Разработанные на ней приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.

Platform V помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. В Сбере продукты платформы успешно заместили многие категории популярных решений западных вендоров. По функциональности созданные сервисы не уступают зарубежным продуктам, а некоторые даже превосходят аналоги и позволяют реализовать более современные архитектурные подходы.

На основе Platform V можно провести цифровую трансформацию, которая позволит сократить время вывода продуктов и обновлений на рынок, снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Продукты Platform V используются в крупных российских корпорациях, а также легли в основу единой платформы «ГосТех», предназначенной для разработки государственных цифровых сервисов и информационных систем.