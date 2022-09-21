Форум инноваторов IN'HUB начал прием заявок участников

С 7 по 8 октября в Новосибирске пройдет Международный форум инноваторов IN'HUB. Прием заявок уже стартовал, организаторы ожидают на площадке конференции в 2022 году более тысячи стартапов.

Международный форум — это финальное событие IN'HUB. Участие в нем примут российские и иностранные делегации. В программе: деловые встречи, образовательные лекции, а также дискуссии по наиболее актуальным вопросам современной инновационной сферы и многие другие активности.

Вниманию гостей события — образовательный блок, на котором все желающие смогут пройти серию мастер-классов, послушать открытые лекции ведущих специалистов и получить рекомендации о том, как сегодня заниматься изобретательством. Участники смогут представить свои проекты международному жюри, инвестиционным фондам, бизнес-партнерам, другим членам инновационного сообщества. В рамках форума пройдет также финал конкурса проектов, победители которого примут участие в торжественной церемонии награждения.

Главная задача IN’HUB — продвижение и поддержка идеи мейкерства и рационализаторства среди широких масс. Организаторы стремятся создать широкую инфраструктуру поддержки для изобретателей, а также демонстрируют актуальность этой профессии для будущего России.

В этом году наибольшей популярностью пользуются следующие направления: информационные и компьютерные технологии, машиностроение, металлургия, медицина и здоровье. Именно в этих треках организаторы ожидают наибольшего количества стартапов.

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Так, на стендах медицинской тематики будет представлен больничный робот. Он предназначен для ухода за лежачими больными: аппарат может самостоятельно поднимать и перевозить пациентов или помогать им лечь поудобнее. Фактически это стол на самоходном шасси, который может задвигаться в зазор между телом больного и кроватью. Его можно оснастить системой навигации, и тогда механический санитар сможет свободно и полностью автономно перемещаться по больнице.

Трек космических технологий и машиностроения представит такую разработку, как прямоточный релятивистский двигатель. Ионно-плазменное устройство в составе космического аппарата может получать топливо из внешних источников межзвездного водорода. Двигатель оборудован системой хранения, а также модулями ионизации и предварительного ускорения протонов. Также ученые презентуют инновационную методику краткосрочного прогнозирования разрушительных землетрясений. Она основана на проведении дифференциальной интерферометрии поверхности Земли.

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А в категории транспорта можно будет увидеть прототип малой магнитолевитационной трубопроводной транспортной системы. Она может доставлять различные товары в автоматическом режиме. При этом скорость доставки и обработки грузов вырастает в 142 раза. Также на мероприятии будет представлен первый в мире шестиколесный электрический вездеход-амфибия с независимой подвеской.