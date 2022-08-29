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Цифровизация Бизнес-приложения Облака
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Платформа eXpress стала доступна по модели SaaS

Разработчик платформы корпоративных коммуникаций eXpress рассказал о новой услуге – развертывании сервиса в облачной инфраструктуре. Она позволяет бизнесу в сжатые сроки получить готовое решение без дополнительных затрат на покупку оборудования, инсталляцию системы и ее техническое обслуживание. При этом компаниям доступны все функциональные возможности eXpress, включая единое окно бизнес-приложений Smart Apps.

Ранее платформа eXpress, предназначенная для корпоративных коммуникаций, поставлялась только по модели on-premise с размещением в локальной инфраструктуре заказчика. Для этого компаниям необходимо выделить серверы, а также время и ресурсы на развертывание и последующую поддержку платформы. Возможный дефицит или дороговизна оборудования могут привести к повышению итоговой стоимости проекта и удлинению сроков их завершения.

Для компаний, испытывающих подобные сложности, а также для предприятий, стремящихся снизить стоимость содержания ИТ-инфраструктуры, SaaS-модель поставки платформы корпоративных коммуникаций eXpress будет являться отличной альтернативой. Она позволяет экономить ресурсы компании на покупке серверов, развертывании и поддержке системы, а также сократить срок ее ввода в эксплуатацию – в течение нескольких дней заказчик получает готовую к использованию платформу, которую полностью обслуживает провайдер. Оплата производится раз в год по подписной модели на количество лицензированных пользователей, а процесс подписания контракта на поставку становится в разы быстрее.

Облачная версия eXpress предлагает такой же спектр возможностей корпоративной коммуникации, как и версия, размещенная в локальной инфраструктуре – обмен файлами и сообщениями, голосовые звонки, видеоконференции, чат-боты и бизнес-приложения Smart Apps. Кроме того, платформа интегрируется с корпоративными каталогами, почтовыми клиентами, решениями в области информационной безопасности, а также широким спектром систем и бизнес-приложений, насчитывающим сегодня более 70 наименований.

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«Облачная модель развертывания eXpress в том числе упрощает задачу импортозамещения западных сервисов корпоративной коммуникации, – говорит CEO eXpress Андрей Врацкий. – В непростых текущих условиях она позволяет экономить время и ресурсы компании, а также в максимально сжатые сроки совершить бесшовный переход на российскую платформу. При этом провайдер полностью снимает с компании риски и трудности обслуживания решения».

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