Исследование: более трети россиян считают, что причиной утечки персональных данных являются ненадёжные сотрудники

Образовательная платформа GeekBrains совместно с командой исследований VK провели опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к защите своих персональных данных и информационной безопасности. В анкетировании приняли участие более 3 тыс. респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Результаты исследования показали − почти половина опрошенных согласны с мнением о том, что никогда нельзя быть уверенным в собственной безопасности, выкладывая личные данные в сеть (45%). 49% респондентов считают, что угроза со стороны мошенников минимальна, если соблюдать определённые правила. И только 6% верят в то, что системы защиты персональных данных достаточно развиты и утечки – редкий случай.

Более половины россиян сообщили, что продолжают пользоваться сервисами и сайтами, которые были связаны с громкими случаями утечек персональных данных. 49% делают это более настороженно, тщательно проверяя ту информацию, которую оставляют, а 34% считают, что раскрытие данных никак на них не отражается.

По мнению россиян, чаще всего утечки персональных данных происходят из-за недочётов в системе безопасности и ПО – так считают 49% опрошенных. 39% отметили, что причина кроется в ненадёжных сотрудниках, намеренно разглашающих информацию, 35% – в хакерских атаках, а 33% – в халатности и неосторожных действиях работников компаний.

Большинство опрошенных стараются обдумывать ту информацию, которую они вводят о себе в интернете – 64% разглашают в социальных сетях и онлайн-сервисах только необходимый минимум данных. Треть респондентов утверждают, что могут заполнять и больше сведений, если доверяют сайту, а 6% всегда пишут о себе всё, что только можно написать.

При этом россияне по-разному осведомлены о том, что относится к персональным данным. 74% отнесли бы к ним паспортные данные, 58% − ФИО, 55% − адрес места жительства, 51% − дату рождения, 48% − адрес регистрации, 45% − сведения о доходах, 44% − пол, 36% − фотографии, 32% − имущественное положение, 30% − семейное положение, 26% − сведения об образовании, 23% − социальное положение и 22% − должность.

Абсолютное большинство респондентов дают согласие на обработку персональных данных веб-сайтам и онлайн сервисам: 75% делает так тогда, когда без этого нельзя воспользоваться нужной страницей, а 11% − всегда. 14% анкетируемых пользуются только теми ресурсами, где разрешение не требуется.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

По мнению половины опрошенных, персональные данные собираются для рекламных рассылок (51%) и подтверждения личности (51%), в статистических целях (44%) и для подготовки персонализированных предложений (43%). 18% подозревают в сборе персональных данных мошенничество.

Чтобы защититься от злоумышленников, около половины россиян используют надёжные пароли для своих учётных записей и регулярно меняют их (48%), пользуются антивирусными программами (41%) и указывают минимум личной информации в соцсетях (39%). Более трети респондентов использует двухфакторную идентификацию (39%), а каждый пятый избегает публичных Wi-Fi-сетей (22%). Только 17% проверяют подлинность URL, на которых они вводят личные данные, и 16% − email-адреса, с которых получают письма.

Несмотря на это, в среднем каждый пятый россиянин хоть раз становился жертвой мошенничества. 27% попадались телефонным мошенникам, 26% получали сообщения со взломанных аккаунтов знакомых, у 20% были взломаны их личные аккаунты, 19% получали рассылки на электронную почту, 16% вводили персональные данные на фишинговых сайтах, а 5% впутывались в махинации с интернет-кошельками.

64% респондентов стараются держать в курсе появляющихся видов мошенничества старшее поколение и отгораживать их от злоумышленников.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

«Сейчас интернет очень централизован, это значит, что огромные массивы данных хранятся в одном месте. Это делает их легкой добычей для хакеров, потому что, несмотря на работу специалистов по информационной безопасности, данные очень уязвимы. Только представьте: на мировую кибербезопасность уходит более $100 млрд, при этом ежегодный ущерб, который может нанести киберпреступность, к 2025 г. составит $10,5 трлн. Поэтому просвещение населения, повышение общей осведомленности и культуры информационной безопасности являются актуальными задачами», – отметил СЕО GeekBrains Александр Волчек.