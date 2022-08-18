На сайте «билайна» появилась возможность продать свой смартфон

Получить деньги за свой старый смартфон теперь можно не выходя из дома — в «билайне» появилась услуга выкупа подержанных устройств на дому. В программе участвуют все популярные бренды, такие как iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и другие. Помимо смартфонов прямо на сайте «билайна» к выкупу принимаются планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие устройства.

Выкуп подержанного устройства можно оформить по ссылке — beeline.ru/shop/trade-in. Выбрав опцию «Выездной выкуп», клиенту будет предложено указать название, модель и характеристики своего гаджета, а также оценить его состояние. После чего цена выкупа устройства будет рассчитана онлайн.

Если предложенная цена устраивает клиента, к нему на дом приезжает смарт-мастер, проводит краткий осмотр устройства и выплачивает деньги наличными. От оставленной днем заявки на сайте до заключенной сделки пройдет максимум 2 часа (ночные заявки будут обработаны на следующий день) — это делает сервис «билайна» по выкупу подержанных устройств одним из самых оперативных на рынке. Вместе с деньгами клиент получает промокод на покупку новых смартфонов и аксессуаров в интернет-магазине «билайна».

На сегодняшний день услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис предоставляется в партнерстве с компаний «ДамПродам», которая предлагает одни из самых высоких выкупных цен на рынке.

По статистике «ДамПродам», сегодня самым популярным брендом на вторичном рынке является iPhone с долей примерно 60%, далее следуют смартфоны брендов Samsung, Xiaomi и Huawei. Самыми популярными моделями во II квартале 2022 года стали iPhone 12 и iPhone 11, средний чек на выкуп составил 50 тыс. рублей.

Отметим, что, как и прежде, в офисах продаж и обслуживания билайна доступна услуга Trade-In, по которой клиент оператора может сдать свое старое устройство и получить скидку на покупку нового.