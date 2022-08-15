Softline представила новый сервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой

На мультиоблачной платформе CloudMaster компании Softline появился новый продукт – Clouder. Это мультиоблачный оркестратор, который призван помочь автоматизировать предоставление ИТ-ресурсов, повысить эффективность их использования и упростить процесс бюджетирования на основе реальных данных об утилизации ресурсов. Сервис предназначен для управления приватной и публичной серверной инфраструктурой из различных популярных систем виртуализации в единой панели управления.

Решение содержит механизм, который даёт возможность согласовывать квоты ресурсов для команд и подразделений, а также осуществлять самообслуживание в вопросе создания виртуальных машин для конечных потребителей. За счёт этого сотрудники не простаивают в ожидании предоставления ресурсов.

Продукты CloudMaster, в том числе и Clouder, являются отечественной разработкой и зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.

Обнаружить потребность рынка в данном решении Softline удалось после ряда исследований и интервью с заказчиками. Инструмент был создан по запросу клиентов и упрощает управление мультиоблачной структурой, выделяя в то же время некоторый уровень автономии для пользователей.

«Благодаря Clouder администраторы, топ-менеджмент и потребители ресурсов в компании могут отслеживать все расходуемые мощности и видеть, например: сколько места на дисках у какого подразделения осталось, у кого можно забрать, а кому отдать эти ресурсы. Это дает возможность гибко управлять ИТ-инфраструктурой и экономить бюджет компании. Кроме того, возможность самостоятельного создания и редактирования параметров VM пользователями в рамках выделенных квот позволяет высвободить силы администраторов. Вместо того, чтобы ждать, пока ИТ-администратор обработает каждую заявку, с помощью Clouder команда сама может разворачивать виртуальные машины в рамках предоставленных им прав. Это позволяет получать необходимые ресурсы быстрее и сократить количество заявок в отдел поддержки инфраструктуры. Решение предназначено как для крупного бизнеса, так и для SMB-сегмента. Наша цель – сделать продукт, который будет эффективно решать задачи, связанные с управлением и использованием виртуальных ресурсов как приватных, так и публичных облаков, делая их понятными и доступными для конечных потребителей и выгодными и удобными для администраторов и ИТ-руководителей», – отметил Алексей Вокуев, менеджер продукта в CloudMaster.

В будущем функциональные возможности сервиса расширятся: постоянно будет увеличиваться число вендоров и технологий виртуализации. Также появится возможность выделять финансовые квоты для разных типов вычислительных ресурсов, интегрировать продукт со сторонними системами, предоставлять различные ИТ-ресурсы компании в виде каталога услуг и проводить детальный мониторинг состояния каждой виртуальной машины.