Merlion и производитель подъемного оборудования «Новая высота» подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Merlion подписала соглашение с российским производителем подъемного оборудования – заводом «Новая высота». Сотрудничество с компанией ведется с 2020 г., однако теперь соглашение включает в себя выход на весь партнерский канал: продукция производителя доступна ритейлерам, реселлерам, системным интеграторам – всем, кто работает с физическими лицами, представителями малого и среднего бизнеса, а также с крупными промышленными предприятиями и госкомпаниями. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Завод «Новая высота» (ООО «Завод высотных конструкций») начал работу в г. Гатчина в 2010 г. и на сегодняшний день является производителем подъемного оборудования для бытового и профессионального использования в России. Ассортимент завода включает в себя свыше 1000 наименований средств подъема.

Продукция бренда «Новая высота» в каталоге товаров Merlion представлена в категории «Стремянки и лестницы».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.