«Аэродиск» поможет Bergauf масштабировать дисковую емкость СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, расширяет сотрудничество с компанией Bergauf, одним из лидеров в сфере разработки, производства и реализации строительных материалов на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Исторически, Bergauf является первым клиентом компании «Аэродиск», представляющий сегмент коммерческих компаний: эта строительная компания с головным офисом в Екатеринбурге и представительством в Москве, стала одним из первых пользователей СХД Aerodisk Engine N2 практически сразу после выпуска первых моделей решения на рынок в первой половине 2010-х.

Компания искала решение для обслуживания задач хранения классического комплекса корпоративных ИТ-ресурсов и связанных с их работой данных: электронная почта, система телефонии, веб-сайт и его архив, бэкапы данных корпоративных систем учета, учетные записи пользователей и т.д.

Первичный проект внедрения решения начался с отправки оборудования на тестирование в компанию: его возможности и функционал были продемонстрированы заказчику в рамках двух дней после установки, после чего было принято положительное решение в пользу коммерческого развертывания Aerodisk Engine N2.

Оно было реализовано в полном объеме в течение следующих семи дней: полная интеграция в ИТ-ландшафт заказчика, настройка, обучение и передача в эксплуатацию ИТ-департаменту Bergauf.

Решение демонстрирует стабильную работу на протяжении нескольких лет непрерывной эксплуатации: компания закупает дополнительные дисковые емкости по мере роста объема операций.

Сегодня компания планирует проведение очередного апгрейда ресурсов СХД. Так, будет проведена закупка дополнительных 24 дисков для хранения данных, а также планируется поставка еще одного контроллера Engine N2.

«ИТ-система Bergauf отличается требованиями к скорости работы c данными общего корпоративного профиля и многоплановости повседневно решаемых задач: она является универсальным решением, что и обуславливает выбор в пользу Aerodisk Engine N2 в качестве ее СХД-составляющей. Качественная безаварийная эксплуатация установленного решения на протяжении нескольких лет объясняется четким выполнением ИТ-службой клиента наших рекомендаций по обслуживанию и настройке системы, таким образом, выбор «Аэродиска» для дальнейшего масштабирования ресурсов СХД стал логичным продолжением сотрудничества», - сказал Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

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По его словам, компания в настоящий момент отмечает резкий рост количества запросов от коммерческих компаний, однако мощностей «Аэродиска» на настоящий момент хватает для обработки, проведения анализа потребностей и предоставления вариантов возможного решения.

Для ускорения процесса знакомства с решениями компании реализован удаленный демо-стенд, через который можно протестировать весь функционал СХД-решения и принять решение о закупке с последующей интеграцией.

«Наш опыт развертывания ИТ-системы на базе СХД-решения «Аэродиска» является хорошим примером положительных результатов взаимодействия с российскими ИТ-вендорами оборудования. Весь комплекс актуальных для нашей деятельности бизнес-процессов находит необходимую поддержку через функционал информационных систем, работающих, в том числе, на ресурсах и мощностях СХД-решения. Планы по масштабированию системы – лучшее подтверждение правильности выбора в этом отношении», - отметил Андрей Кадкин, руководитель отдела информационных технологий ООО «Бергауф строительные технологии».

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.