SberShuttle — новое решение для роботизации складов

«Сбер» продемонстрировал свою новейшую разработку по автоматизации складской логистики в индустрии электронной коммерции — роботизированную систему SberShuttle. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Система представляет собой стеллажное хранилище. Между стеллажей по рельсам перемещаются роботы-шаттлы, перевозящие контейнеры с товарами от мест хранения на станцию подбора. На станции подбора находится робот-манипулятор SberPicker, оснащенный системой автоматического захвата товаров на основе компьютерного зрения, который отбирает и перекладывает товары для их упаковки. Контроль за всем процессом осуществляет оператор на основе системы Robotic Management System.

Решение SberShuttle полностью автоматизирует работу склада, исключая ошибки, вызванные человеческим фактором, и снижая операционные расходы. По сравнению с ручным подбором оно обеспечивает пятикратный прирост эффективности.

Преимущества шаттловой системы «Сбера»: минимум дорогих компонентов в конструкции шаттла; высокая плотность хранения — используется весь объем помещения от пола до потолка, расстояние между стеллажами и контейнерами минимизировано; масштабируемость — производительность системы наращивается путем добавления компонентов без изменения конфигурации; отказоустойчивость — выход из строя одного шаттла не парализует работу склада, а лишь незначительно снизит его производительность на время замены робота.

Система SberShuttle подходит как для крупных фулфилмент-центров, так и для небольших городских даркcторов и специализированных складов. Помимо e-com, она может применяться в любых сферах, где требуется штучный отбор (сборочные и ремонтные операции, оперативные склады и так далее).

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Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы разработали SberShuttle, как и многие другие наши решения в сфере робототехники и искусственного интеллекта, для ускоренного развития отечественного бизнеса. Наша система складской автоматизации имеет высокий потенциал внедрения, поскольку ее производство локализовано и может быть развернуто в условиях ограниченного доступа к иностранным комплектующим, что особенно актуально в текущей политико-экономической ситуации. Повышенный спрос на подобные системы в России и мире обусловлен ростом индустрии электронной коммерции, и мы сейчас находимся в авангарде этого спроса. Уверен, что SberShuttle поможет многим российским предприятиям повысить свою операционную эффективность и, следовательно, качество сервиса для клиентов».

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