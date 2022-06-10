Компания «ЭСВО» использует электронный архив «Этлас»

Компания «ЭСВО», разработчик авиационных учебно-тренировочных средств приобрела и внедрила электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас-софт»

«ЭСВО» занимается разработкой и созданием авиационных тренажеров уже более 30 лет. За это время специалисты компании разработали и реализовали более 100 проектов. Для работы со столь объемным архивом проектной документации требуются современные эффективные инструменты, и электронный архив является как раз таким инструментом.

По замыслу специалистов «ЭСВО», внедрение электронного архива должно было решить следующие задачи: упорядочить архив проектной и иной документации; сократить время, затрачиваемое на поиск в архиве необходимых бумажных дел, их выдачу и возврат в архив; упростить и унифицировать работу с документами, преобразовав бумажные оригиналы в цифровой вид; повысить эффективность использования архивных документов, обеспечив удаленный доступ к ним и возможность совместного использования; гарантировать безопасность и конфиденциальность информации, находящейся в архиве, так как ООО «ЭСВО» выполняет заказы как для коммерческих предприятий, так и для военных организаций.

После анализа рынка и существующих решений по организации электронных архивов специалисты «ЭСВО» остановили свой выбор на программном обеспечении от «Этлас-софт».

В числе преимуществ электронного архива «Этлас» были отмечены: простота развертывания и настройки программного обеспечения; дружелюбный интуитивно понятный интерфейс, облегчающий освоение функционала архива; возможность автоматического резервного копирования базы данных; широкие возможности по оцифровке бумажных оригиналов, в том числе с использованием поточных сканеров; возможность расширения базового функционала с помощью дополнительных модулей.

Учитывая специфику деятельности своих заказчиков, специалисты «ЭСВО» дополнили базовую версию архива «Этлас» модулем безопасности, позволяющим защитить сервер архива от DOS-атак и попыток подбора пароля для входа в систему.

Установку и настройку архива выполнили инженеры «Этлас-софт» совместно с ИТ-специалистами компании «ЭСВО». После инсталляции базовой программы была проведена установка модуля безопасности и интеграция архива с Active Directory. Систему протестировали во всех режимах, пользователей проинструктировали.

Сотрудники, опробовавшие электронный архив «Этлас» сразу же оценили удобство работы с ним: время, затрачиваемое на поиск документов сократилось в разы, появилась возможность искать нужный файл по разным условиям, при этом работать с архивом можно удаленно непосредственно со своего рабочего места. Руководство компании рассчитывает, что внедрение архива значительно сократит непроизводительные потери рабочего времени сотрудников и повысит общую эффективность работы компании.