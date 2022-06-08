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На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 г.

Компания «билайн бизнес» с помощью собственного сервиса для проведения маркетинговых исследований «Мобильные опросы» изучила изменения поведения жителей РФ. Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов «билайна» — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Выяснилось, что в 2022 г. заметным трендом стало стремление россиян найти работу с «белой зарплатой», что, в свою очередь, увеличило спрос на зарплатные банковские карты.

В апреле также возрос интерес населения к банковским вкладам вследствие повышенных процентов, предлагаемых финансовыми организациями. Кроме этого, исследуемая аудитория стала чаще пользоваться такими банковскими продуктами, как потребительский кредит, инвестиции и ипотека. Интерес к потребительским кредитам вырос на 5%, вследствие стремления многих россиян срочно совершить сравнительно крупные покупки (бытовая техника, мебель и т.д.) в ожидании стремительного и непрогнозируемого роста цен на многие товары. Очевидно, что масштабы предполагаемого роста цен в глазах потребителей перекрывали расходы по обслуживанию потребкредитов.

Топ-10 финансовых действий потребителей

Оформление вкладов попадает в топ-3 действий с финансовыми продуктами, совершенных потребителями за последний месяц.

Тем не менее, 19% опрошенных снимали деньги со счетов, 15% отложили идею взять кредит и 15% открыли новый вклад. Многие респонденты в ближайшие несколько месяцев планируют досрочно погасить или рефинансировать кредиты или оформить новые вклады. При этом приобретение недвижимости или транспортного средства все реже входят в обозримые планы наших граждан.

Так на чем россияне продолжают экономить?

В нынешней ситуации многие потребители перешли на более дешевые продукты в таких категориях как бытовая химия и личная гигиена (34%), продукты питания и напитки (32%), одежда и обувь (29%), лекарства (12%).

При этом покупки впрок так же наблюдаются в этих категориях. Так, 14% россиян сделали запасы бытовой химии и средств личной гигиены, продуктами питания и напитками запаслись 14%, а 12% опрошенных сделали резерв лекарственных средств.

Покупательское поведение по категориям

50% россиян отказалось от покупок автомобилей и недвижимости, 45% воздержалось от покупки бытовой техники, и также 45% отложило приобретение мебели и предметов интерьера.

Многие отрасли российской экономики почувствовали на себе изменение покупательского поведения. Наиболее стабильно россияне продолжают тратить средства на мобильную связь, ТВ, страхование и медицинские услуги.

К категориям, на которых меньше всего сказалась сложившаяся негативная конъюнктура относятся сектор услуг (67%), лекарства (61%), продукты питания и напитки (60%).

Люди из старших возрастных групп (35—60 лет) чаще, в сравнении с более молодыми группами, отказываются от любых расходов, за исключением товаров повседневного спроса и самых необходимых услуг.

Результаты опроса показали, что сложившаяся политико-экономическая ситуация внесла заметные коррективы в потребительское поведение россиян, которые стали более вдумчиво относиться к собственным расходам.

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