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«Базальт СПО» и «Киберпротект» создали программный стек для резервного копирования и восстановления данных

«Базальт СПО», разработчик семейства российских операционных систем «Альт», и «Киберпротект», разработчик продуктов для обеспечения информационной безопасности, сформировали программный стек для защиты корпоративных данных. Он обеспечивает их резервное копирование, ускоренное восстановление и защиту от вредоносных программ, включая вирусы-шифровальщики. В составе стека – операционные системы «Альт Рабочая cтанция 10» и «Альт Сервер 10» для архитектуры x86 и система резервного копирования «Кибер бэкап». Все программные продукты включены в реестр российского ПО Минцифры, корректность их совместной работы подтверждает двусторонний сертификат разработчиков.

«Проверка на совместимость с российским ПО, таким, как операционные системы «Альт», позволяет предоставить нашим заказчикам надежную экосистему российских ИТ-решений. Программные комплексы этой экосистемы просты в установке и настройке. Совместное использование наших решений обеспечит сохранность данных и быстрое восстановление цифровой инфраструктуры в случае сбоя», — отметил Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологической совместимости компании «Кибепротект».

«Каждая организация периодически сталкивается со сбоями оборудования, ошибками пользователей, атаками компьютерных вирусов. Результатом таких инцидентов нередко становится удаление или повреждение важных данных. Применение системы резервного копирования «Кибер Бэкап» под управлением новейших версий ОС «Альт» поможет организациям усилить безопасность своих цифровых ресурсов», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

ОС «Альт» — семейство российских операционных систем. Основой всех программных продуктов компании «Базальт СПО» служит собственный репозиторий «Сизиф», один из крупнейших в мире. Он существует с 2001 г. и полностью находится под российской юрисдикцией. Последние версии операционных систем «Альт» развиваются на основе «Десятой платформы» (p10) — стабильной ветки репозитория «Сизиф».

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«Кибер бэкап» — система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. Решение работает с любыми системами в организациях любого размера — от малого предприятия до крупной корпорации.

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