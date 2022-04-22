Заплатить в разных сервисах «Яндекса» теперь можно через СБП

Сервисы «Яндекса» начали принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП): рассчитаться этим способом теперь можно на «Маркете», в «Еде» и «Лавке». Онлайн-оплата через СБП позволяет не вводить данные банковской карты: достаточно выбрать свой банк и заплатить в его мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На «Маркете» у оплаты через СБП есть и другой плюс: если вернуть сервису товары из заказа, то маркетплейс может сразу перевести назад деньги за покупку. При оплате банковской картой на денежный возврат обычно уходит до трех дней.

Сервисы «Яндекса» добавляют оплату через СБП постепенно. Сейчас рассчитаться этим способом можно в мобильных приложениях «Маркета» и «Лавки», а также на сайте и в приложении «Еды». Скоро платежи через СБП станут доступны на этих сервисах для всех платформ, а еще так можно будет платить в «Такси» с помощью приложения «Яндекс Go».

До этого оплата через СБП появилась в приложении «Заправок» — в декабре 2021 г. Тем, кто рассчитывается этим способом, сдача возвращается быстрее, чем при оплате картой, — так бывает, когда в бак помещается меньше топлива, чем было оплачено, и заправка возвращает водителю часть денег. Доля платежей через СБП в «Заправках» относительно всех платежей в сервисе составляет 14%.

СБП — это сервис Банка России и Национальной системы платежных карт, который позволяет отправлять деньги другим людям и рассчитываться за товары и услуги — как в онлайне, так и в офлайне. Для оплаты покупок через СБП достаточно смартфона с камерой и приложением банка, в котором есть возможность платежей этим способом (поддержка NFC в телефоне для этого не нужна).