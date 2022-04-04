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«СберКорус» создал возможность нанимать на работу нерезидентов России через электронный документооборот

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «СберКорус» создала возможность принимать на работу и заключать трудовые договоры с сотрудниками, у которых нет российского паспорта, через сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО). Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Теперь пользователи сервиса КЭДО от «СберКорус» могут обмениваться юридически значимыми кадровыми документами с нерезидентами. Сотрудники, которые не являются гражданами России, смогут выпустить электронную подпись и будут загружены в систему по стандартной схеме, как и граждане России.

В системе появится возможность оформления сотрудника не только по паспорту гражданина России, но и по иностранному паспорту. В личном кабинете сотрудника появился пункт «Гражданство», что позволит вести учет и добавлять сотрудника, который не является резидентом России.

У сервиса есть понятная и простая мобильная версия для сотрудников, а также возможность авторизоваться через терминал самообслуживания, который можно установить в отдаленных от офиса местах работы (заводы, склады, строительные площадки и т.д.).

«Ситуация на рынке труда, изменение количества соискателей на одно рабочее место вынуждает подстраиваться под новые условия и кадровых сотрудников, и бизнес в целом. Новый функционал КЭДО поможет быстрее адаптироваться к кадровым изменениям и обеспечить рабочие места сотрудникам вне зависимости от их гражданства. Мы ожидаем более 30% нерезидентов и дистанционных сотрудников в сегменте малого и среднего бизнеса уже до конца 2022 г., а по данным Росстата, более 100 тыс. иностранных граждан уже сейчас нуждаются в рабочем месте», — сказал руководитель сервиса КЭДО в «СберКорус» Алексей Сахненко.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) запущен в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей сервиса уже есть картографический сервис 2GIS, торгово-производственная компания «Стандартпарк» и еще более 40 компаний. С момента запуска через КЭДО отправлено 3000 заявлений на отпуск, 4000 приказов о направлении работника в командировку, около 600 приказов о приеме на работу и тысячи других документов. В сервисе есть калькулятор для расчета экономии денег при переходе на кадровый электронный документооборот. Это поможет компании любого размера понять, какую именно сумму позволит сэкономить внедрение электронного кадрового документооборота.

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