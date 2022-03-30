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Клиенты Tele2 могут защитить смартфон от повреждений

Tele2, оператор мобильной связи, предлагает владельцам смартфонов комплексную защиту. Сейчас клиенты склонны покупать более качественные устройства и реже обновлять их: новый сервис позволит продлить срок жизни смартфона. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Клиенты оператора могут защитить свой гаджет от различных повреждений. Специалисты отремонтируют смартфон, если у него разбился экран, треснул корпус, он сломался от замыкания или был залит водой. Абонентская плата за пользование сервисом – 7 руб. в день. Стоимость едина для всех смартфонов, независимо от производителя и модели. Защита устройства обойдется пользователю всего в 2555 руб в год.

Обслуживание и ремонт смартфонов осуществляет партнер оператора – ООО «Симпл Протект». Компания насчитывает более 1000 сервисных центров по всей России. При подключении сервиса клиент заполняет анкету и предоставляет фотографии устройства. Если смартфон прошел проверку на целостность, в случае его поломки пользователь не несет дополнительные затраты. Все расходы по ремонту устройства берет на себя «Симпл Протект». Восстановление смартфона не проводится, если он подлежит ремонту в рамках гарантийных обязательств производителя, поломка произошла в результате заводского брака, нарушения рекомендаций по эксплуатации или самостоятельной разборки устройства.

По оценкам экспертов компании «Симпл Протект», 80% повреждений смартфонов сегодня приходится на разбитые экраны. Вторая по популярности причина ремонта – пользователи заливают девайсы жидкостью. На третьем – повреждения задней крышки корпуса. Специалисты также отмечают, что в последнее время россияне стали внимательнее следить за сохранностью своих девайсов, предпочитая ремонтировать старые телефоны вместо покупки новых. С сервисом «Защита телефона» клиенты смогут восстановить смартфон в случае поломки и продолжать им пользоваться.

При подключении сервиса «Защита телефона» клиенты Tele2 могут стать обладателями современных гаджетов: смарт-часов, фитнес-браслетов, беспроводных наушников, устройств Power Bank и других призов. Для участия в акции необходимо подключить сервис и оплатить его не менее 10 раз подряд до 31 мая 2022 г.

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Безопасность

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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