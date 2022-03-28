«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис онлайн-страхования

Согласно опросу, проведенному «Биржей грузоперевозок ATI.SU», 40% участников логистического рынка сегодня используют инструменты страхования для того, чтобы минимизировать свои рынки. В опросе приняли участие грузовладельцы, перевозчики и экспедиторы.

Чаще всего сегодня страхуются грузы повышенного риска – продукты питания, сигареты и алкоголь, а также дорогое и сложное для перевозки оборудование.

При этом участники исследования отметили, что сам процесс оформления страхового полиса зачастую вызывает сложности: в частности, с выбором доверенной компании и оптимального тарифа. Некоторые сталкивались с негативным опытом, когда при возникновении инцидента, особенно кражи груза, им не выплачивались страховые премии. Другие – считают сложным выбрать правильный тариф в соответствии со стоимостью перевозки. Часть участников исследования сам процесс получения полиса считают слишком затратным, с точки зрения времени.

Для того чтобы сделать страхование более доступным, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Калькулятор страхования грузов» – теперь он работает в режиме «одного окна». Он позволяет рассчитать тариф страхования в зависимости от вида и стоимости груза, точек отправки и получения, а также ряда особых условий (например, скоропортящийся груз или наличие охраны) и дополнительных рисков (например, риск мошенничества). Об этом CNews сообщили представители ATI.SU.

Если результат оказывается оптимальным, то грузовладелец, перевозчик и экспедитор может застраховать ответственность, не покидая страницу «Калькулятора» – достаточно оформить заявку, оставив в ней реквизиты и заключить договор страхования в режиме онлайн. Полис приходит в Личный кабинет пользователя «Биржи». Его можно скачать, распечатать и использовать как обычный «бумажный» страховой полис, например, для включения в набор документов перевозчика.

Застраховать груз пользователь «Биржи» может не только на странице «Калькулятора», но и прямо из вкладки «Грузы», при этом информация о грузе подгружается для расчета автоматически. Также можно дублировать данные старых сохраненных страховых полисов, если одинаковый груз регулярно доставляется по одному и тому же направлению.

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«Наши юристы ежегодно обрабатывают более 1500 претензий по типу "Утрата, порча или недостача груза" и "Хищение груза”. В условиях логистического кризиса эта цифра может значительно возрасти. Минимизировать риски сегодня можно только с помощью страхования. Но в традиционном формате услуга страхования многим неудобна, поэтому мы сделали ставку на то, чтобы полностью перевести ее в онлайн. Мы подбираем проверенные страховые компании, которые умеют работать именно в сфере логистики, помогаем потенциальным страхователям правильно рассчитать тариф, отправляем полис в личный кабинет и т.д.», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU»

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.