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«Ростелеком» запускает онлайн-курс по мобильной разработке

«Ростелеком» запускает бесплатный полугодовой онлайн-курс по мобильной разработке для junior-разработчиков с опытом работы. Обучение начнется 14 марта 2022 г. и пройдет в собственной школе мобильной разработки «Эпик». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Преподаватели курса — опытные техлиды и ведущие разработчики крупных проектов в блоке ИТ «Ростелекома».

Курс разделен на три группы по специализациям: Swift (iOS), Kotlin (Android), Flutter/Dart (гибриды). По итогам первого семестра учащимся предстоит защитить курсовую работу, после второго — дипломную. Лучшие выпускники получат предложение о работе в ИТ-команде «Ростелекома».

Выпускники интенсивного курса получат необходимые теоретические знания, подкрепленные большим количеством практики, научатся работать с дедлайнами и планированием спринтов, погрузятся в реальные задачи в масштабных В2С-проектах «Ростелекома», поймут полный цикл разработки мобильных продуктов — от сбора требований до выкатки релиза.

«Идея создания школы мобильной разработки и собственного курса родилась больше года назад, когда дефицит квалифицированных ИТ-специалистов на рынке достиг предела, и на поиск мобильных разработчиков стали уходить месяцы. Разумным выходом стала организация подготовки кадров собственными силами. “Бразильскую систему”, когда берут junior-специалистов и бросают их на проект, мы использовать не хотели, потому что это прямая дорога к огромному техническому долгу и общему понижению производительности команды. Поэтому лучший вариант — аналог вечерней школы. С необходимым минимумом теории и максимумом практики. Причем не с абстрактными задачами, а реальными, из живых проектов компании. Первый набор школы “Эпик” — экспериментальный. Это проверка и наших сил, и состоятельности самой идеи», — сказала руководитель Центра компетенций по разработке мобильных приложений ИТ «Ростелекома» Оксана Клименко.

«Конкуренция за ИТ-таланты на рынке превратились в настоящую войну между компаниями. Блок ИТ “Ростелекома” делает ставку на быструю акселерацию junior-специалистов в крепких middle на базе продуктивных проектов и практикоориентированного обучения. Мы переосмыслили жизненный цикл сотрудника внутри ИТ-кластера, запустили школы по всем ключевым компетенциям и концентрируем силы внутренних тимлидов на ускоренном росте специалистов. Мы приглашаем талантливых juniors с опытом работы из нашего внутреннего ИТ-кластера и внешнего рынка и гарантируем серьезную прокачку их скиллов», — отметил директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов.

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Интеграция

Для зачисления необходимо пройти короткое собеседование и вступительный тест. Подать заявку можно на сайте курса. Длительность обучения: с 14 марта по 16 сентября 2022 г.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор «Tele2 Россия» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 47,5 млн абонентов.

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