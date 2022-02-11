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Комитет информационных технологий Волгоградской области и «Ред софт» укрепляют сотрудничество

Комитет информационных технологий Волгоградской области и компания «Ред софт» продолжат взаимодействие по развитию и сопровождению региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ).

«Ред софт» участвует в развитии РСМЭВ Волгоградской области с 2012 г. В течение девяти лет компания на основе собственных разработок создала в системе 129 модулей, которые помогают КИТ региона коммуницировать с более чем 20 ведомствами (Росреестр, ФНС России, МВД РФ, Федеральное казначейство и др.). Также были разработаны 28 электронных сервисов и переведены в электронный вид 148 государственных услуг.

РСМЭВ Волгоградской области автоматизировала взаимодействие органов исполнительной власти Волгоградской области с другими ведомствами, что позволило повысить качество предоставления государственных услуг.

На сегодняшний день в РСМЭВ зарегистрирован 1611 орган исполнительной власти Волгоградской области и 6024 пользователей.

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Дальнейшее сотрудничество предусматривает модификацию ранее разработанных модулей системы и расширение перечня модулей получения сведений у других участников СМЭВ. При реализации поставленных задач «Ред софт» обеспечит бесперебойный обмен данными, а также окажет надежную техническую поддержку.

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их сопровождение. Среди заказчиков – Ространснадзор, ФССП России, Минобороны России, Росавиация, ФСИН России, Генпрокуратура России и другие федеральные и региональные органы исполнительной власти.

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