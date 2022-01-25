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Спрос на ноутбуки и компьютеры вырос в 2,7 раза в начале 2022 года

С 1 по 23 января 2022 г. число заказов ноутбуков и компьютеров на Wildberries в России увеличилось на 175% год к году, на мониторы – на 337%. В аналитической службе Wildberries связывают всплеск спроса с новой волной роста популярности дистанционной работы: россияне активно обновляют компьютеры, ноутбуки, а также необходимые аксессуары. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Как отмечают аналитики Wildberries, «удаленщики» отдают предпочтение более производительной и дорогостоящей технике, которая позволит своим владельцам пользоваться «тяжелыми» программами и приложениями, а также работать с массивными базами данных. В тройку лидеров по объемам продаж среди всех ноутбуков вошли модели MSI GF63 Thin с диагональю 15,6 дюйма за 70 тыс. руб., MacBook Air M1 с оперативной памятью 8 ГБ за 87 тыс. руб., а также MacBook M1 Pro за 217 тыс. руб.

Выросла и популярность сопутствующей техники: блоков питания (+318%), картридеров (+214%), подставок для ноутбуков (+123%), мышей и клавиатур (+40%).

Аналитики Wildberries также отметили, что из-за дефицита техники и электроники спрос на нее растет и среди зарубежных покупателей, которые заказывают ее из России. За первые три недели 2022 г. они заказали с доставкой из России на 95% больше различной техники, чем годом ранее. Больше всего в штуках иностранцы заказали смартфонов, бытовой техники, телевизоров и аудиотехники, а самыми активными покупателями стали жители Израиля, Латвии и Эстонии.

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В Wildberries ожидают, что спрос на технику и электронику продолжит расти благодаря росту популярности дистанционного режима работы, а также проведения крупной распродажи «Киберпонедельник».

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