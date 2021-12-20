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Yota запустила продажи модемов и роутеров на «Яндекс.маркете»

Yota объявила об начале продаж своих модемов, роутеров и интернет-центров Yota на «Яндекс.маркете». Приобрести товары на маркетплейсе можно будет в восьми городах – Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Иваново, Ярославле, Казани, Саранске и Нижнем Новгороде.

К покупке будут доступны следующие гаджеты бренда: Wi-Fi-модем + SIM-карта Yota за 2490 руб.; интернет-центр Yota + SIM-карта за 4990 руб.; интернет-центр 2 + SIM-карта Yota за 6990 руб.; модем + SIM-карта Yota за 1990 руб.; роутер + SIM-карта Yota за 2990 руб.

«Нам важно, чтобы клиенты оставались на связи вне зависимости от того, где они находятся, и могли заказать SIM-карту или устройство любым удобным для себя способом. Поэтому мы активно развиваем дистрибуцию наших продуктов. SIM-карты Yota уже представлены во многих торговых сетях, и сейчас мы сосредоточились на реализации девайсов», – отметил директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Тарифы для модемов и роутеров Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика. Цена на услуги зависит только от скорости доступа в сеть, которую выбирает пользователь, отмечают в компании.

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