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Платформа кадрового электронного документооборота HRlink включена в реестр отечественного ПО

Платформа кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры России. Включение HRlink в реестр доказывает, что сервис разработан на базе отечественных технологий, не имеет управления из-за рубежа, а его техподдержка и обслуживание осуществляются в России.

HRlink — это сервис, который помогает компаниям быстро, легитимно и безопасно перейти на электронный кадровый документооборот. В основе платформы — российские технологии и компоненты свободного ПО.

В системе можно подписывать все типы документов в сфере HR, включая взаимоотношения с самозанятыми и ИП: трудовой и ученический договоры, инструкции по технике безопасности, договор о материальной ответственности, заявление на отпуск и более 200 других. Для работы с документами сотрудникам выдается неквалифицированная электронная подпись, которая оформляется прямо в HRlink. Использование платформы позволяет сократить число рутинных операций в кадровом делопроизводстве, начать экономить на доставке и хранении документов, а также снизить риск потери важных бумаг.

Сервис разработан в ответ на меняющиеся нормативные стандарты: с начала 2020 г. все работодатели обязаны передавать в Пенсионный фонд России электронные сведения о трудовой деятельности сотрудников. С января 2021 г. также действуют поправки к ТК РФ, по которым удаленные работники могут заверять трудовой договор и другие документы с помощью электронной подписи.

Кроме того, в апреле прошлого года подписан Федеральный закон №122-ФЗ, который стартовал эксперимент по переходу бизнеса на электронный кадровый документооборот. Сейчас в эксперименте участвует 375 российских компаний. Его результаты будут учитываться при внесении поправок в трудовое законодательство. Уже в ноябре пройдет второе чтение законопроекта «О внесении изменений в ТК РФ», который даст отечественному бизнесу возможность перейти на полностью безбумажный документооборот в сфере HR.

Платформа HRlink включена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минкомсвязи России под №245217. Решение о внесении продуктов в реестр принимается с учетом результатов его экспертизы на предмет соответствия критериям российского ПО. Сервис HRlink успешно прошел проверку: он разработан на базе отечественных технологий, не имеет управления, обслуживания и техподдержки из-за рубежа. Включение платформы в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность беспрепятственно использовать систему в госорганах и госкорпорациях страны.

«Пандемия и самоизоляция лишь ускорили внедрение КЭДО в российском бизнесе. Компании, в том числе крупные госкорпорации, начали массово переходить на удаленный и гибридный режим работы. Подписывать бумажные документы с дистанционными сотрудниками оказалось слишком долго и дорого. Поэтому бизнес быстро принял идею вести кадровое делопроизводство в электронном виде. Уже сейчас многие компании подписывают в электронном виде до 80% документов в сфере HR. Следующий шаг — перевод в цифровой формат всех документов, связанных с работой», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.

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